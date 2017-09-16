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حديقة الحامة تُطلق مشروعا لالحاقها بالحدائق العالمية

  16 سبتمبر 2017 - 12:08   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
حديقة الحامة تُطلق مشروعا لالحاقها بالحدائق العالمية

تحضر إدارة حديقة التجارب الحامة بالعاصمة، لإطلاق مشروع جرد الممتلكات الطبيعية للحديقة بهدف إدراجها ضمن قائمة الحدائق العالمية.

أوضح بولحية عبد الكريم، المدير العام لحديقة التجارب، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّه تقرر عقب اجتماع أعضاء المجلس العلمي مطلع سبتمبر.

إعادة بعث عملية الجرد والتصنيف داخل الحديقة، لإعادة تثمين مكتسباتها الطبيعية والعمرانية والتاريخية، مشيرا إلى أنّ حديقة الحامة لم تعد مصنّفة في أي من القوائم المعترف بها عالميا، حيث سقطت من القائمة في فترة ما بعد الاستقلال، حيث كانت مصنّفة كأجمل حدائق العالم، وأضاف المتحدث، أنّ المجلس العلمي الجديد اتفق على ضبط منهجية العمل المناسبة لإطلاق مشروع الجرد الداخلي للمصنفات، والالتزام بالمعايير الدولية، موضحا أن مؤشرات إيجابية كثيرة ستكون لصالح تفعيل ملف الحديقة لدى المنظمات المختصة، كأقدمية الحديقة وتواجد المدرسة البيئية لتكوين المختصين في النباتات، وفي السياق ذاته، سطّرت الإدارة برنامجا لإنجاز خريطة نباتية لتحديد مكان وطبيعة كل نبتة.

 

 

 

  

 

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