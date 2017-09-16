الاطاحة بشخص يشيد بالإرهاب على فيسبوك

أطاحت مصالح الشرطة لمعسكر بشخص مشتبه فيه متهم بالإشادة بالأعمال الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الإعلام لمديرية الأمن الولائي.

وتم توقيف هذا الشخص يوم الخميس الماضي من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه الذي قام بنشر تعليقات تتضمن إشادة بأعمال إرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وفق ذات المصدر.

ومكنت تحريات عناصر فرقة البحث و التدخل من إثبات نشاطه الإجرامي بالدليل التقني ليتم تنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه أين عثر على أغراض مختلفة تمثلت في أغلال حديدية و مسدس بلاستيكي كما أشير اليه.

وقدم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أحالت الملف أمام قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعه الحبس بتهمة جناية الإشادة بأعمال إرهابية.