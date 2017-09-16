الاطاحة بشخص يشيد بالإرهاب على فيسبوك

شريط الاخبار
قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس اجتماعات تشاورية دورية مع رؤساء الكتل لبحث رزنامة الجلسات مشروع بين الجزائر ومنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. الاطاحة بشخص يشيد بالإرهاب على فيسبوك

الاطاحة بشخص يشيد بالإرهاب على فيسبوك

  16 سبتمبر 2017 - 12:50   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الوطني
الاطاحة بشخص يشيد بالإرهاب على فيسبوك

أطاحت مصالح الشرطة لمعسكر بشخص مشتبه فيه متهم بالإشادة بالأعمال الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي حسبما علم اليوم السبت لدى خلية الإعلام لمديرية الأمن الولائي. 

وتم توقيف هذا الشخص يوم الخميس الماضي من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه فيه الذي قام بنشر تعليقات تتضمن إشادة بأعمال إرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وفق ذات المصدر. 

ومكنت تحريات عناصر فرقة البحث و التدخل من إثبات نشاطه الإجرامي بالدليل التقني ليتم تنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه فيه أين عثر على أغراض مختلفة تمثلت في أغلال حديدية و مسدس بلاستيكي كما أشير اليه. 

وقدم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أحالت الملف أمام قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعه الحبس بتهمة جناية الإشادة بأعمال إرهابية.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات