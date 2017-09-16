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توجيه 150 اعذار لاصحاب السفن المهملة بموانئ العاصمة

  16 سبتمبر 2017 - 13:45   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
توجيه 150 اعذار لاصحاب السفن المهملة بموانئ العاصمة

قالت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر السيدة ربيعة  زروقي، اليوم السبت، إن نحو 150 إعذار وجهت  لأصحاب السفن المهملة بموانئ العاصمة بداية صائفة 2017 .

وأوضحت رزوقي، أن الإعذارات تقضي بالرفع الفوري و تحويل تلك السفن في إطار المخطط الاستعجالي لتهيئة موانئ العاصمة.

و أضافت إن  هذا الإجراء  "يهدف  إلى تطهير تلك الموانئ و الملاجئ حتى تستعيد منظرها الطبيعي من حيث النظافة و حماية البيئة، وأيضا لتحرير المساحات لبواخر تنشط في الميدان".

واستنكرت رزوقي هذه الظاهرة قائلة " من غير المعقول أن تبقى سفن قديمة لمدة 20 سنة أو أكثر في موقفها في حين لا  يجد أصحاب سفن نشطة أماكن للإرساء ،  دون الحديث عن تشويه المنظر و المحيط العام  بالموانئ بتلك السفن التي تآكلت بفعل الصدأ"،  مطالبة  أصحاب السفن القديمة برفع تلك المخلفات قبل  اتخاذ  إجراءات ردعية في حقهم.

وفي هذا الصدد، رُفعت باخرة قديمة من الحجم الكبير  كانت راسية بميناء  جميلة ،  كما رُفع نحو15 قارب نزهة و 4 بواخر صيد،  في انتظار رفع كل المخلفات التي شوهت موانئ العاصمة،  حسب مديرة الصيد البحري.

يشار إلى أن  مؤسسة تسيير موانئ و ملاجئ الصيد البحري التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر كانت قد وضعت برنامجا لإعادة تأهيل الموانئ الجوارية بكل من تامنفوست و رايس حميدو والجميلة،  بغلاف مالي يقدر بحوالي  793,1مليار دينار،  وهذا من أجل تنظيم تجارة السمك و توفير ظروف عمل أحسن للباعة و الزبائن .

 

 

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