وصايا أويحيى لنواب حزبه لمواجهة المعارضة

تعديل قانون القرض والنقد أو استدانة خارجية وضرائب جديدة

جند الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، نواب وسيناتورات حزبه، من أجل دعمه في البرلمان، وهو يعرض مخطط عمل الحكومة بصفته وزيرا أول، ودعاهم إلى الانتقاد والدفاع مع الالتزام بعدم التجريح، كما قدم شروحات بخصوص لجوء الحكومة للتمويل الداخلي لأنه الخيار الوحيد لتجنب الاستدانة الخارجية وفرض ضرائب جديدة على المواطن.

اعتذر أويحيى عن عدم الاجتماع بالنواب وأعضاء مجلس الأمة المحسوبين على الأرندي عشية عرض المخطط، بسبب انشغالاته بالجهاز التنفيذي، وهو الذي تعود على ذلك، وذكر أنه ارتأى مراسلتهم قصد تزويدهم ببعض الإرشادات والتوجيهات. وطالب أويحيى نواب الحزب بعدم التغيب عن جلسات النقاش، وتسجيل 50 تدخلا بالمجلس الشعبي الوطني، من أجل إيصال رسالة الحزب. كما طلب منهم ضبط قائمة المتدخلين موزعة في بداية الجلسات ووسطها وفي ختامها، حتى تكون ردا على تدخلات المعارضة وتوضيح المسائل التي تتطلب ذلك. وبالنسبة لمجلس الأمة، طلب أويحيى من «السيناتورات» تسجيل 30 تدخلا. فيما يتعلق بمضامين المداخلات، طلب الأمين العام أن تكون موزعة على ثلاثة محاور، الأول يخصص لمخطط عمل الحكومة مع تفادي التكرار بين المتدخلين لضمان تغطية أكبر عدد ممكن من المحاور. أما فيما يخص المحور الثاني، فطلب أويحيى أن يخصص لرفع انشغالات مواطني الولايات، معتبرا أنه صلب المسؤولية السياسية للنواب، لا سيما أن البلاد على أبواب المحليات، وأكد أن للنواب الحرية التامة في قول الحقائق وتوجيه الانتقاد بموضوعية لأي قطاع كان حتى لو كان الأمر متعلقا بطريقة تسييره شخصيا، حفاظا على المصداقية وصون صورة الحزب، لكنه حثهم بالمقابل على عدم التجريح. في المحور الثالث، ستكون المداخلات مفصلة في مخطط عمل الحكومة، حيث قدم أويحيى بعض النقاط الهامة التي جاءت في النص، لا سيما أنه ينبثق من مخطط عمل رئيس الجمهورية، وطالب بأن يكون هذا التذكير في مقدمة التدخلات، وكذا النموذج الاقتصادي الجديد، والتذكير بأن المخطط تكفل بإعلام الرأي العام بالحقيقة المرة لوضعية الخزينة العمومية، وأشار إلى أنه ليس من باب الانتقاد للمسؤولين السابقين وإنما لإعلام المواطن بأموره.

فيما يخص التمويل غير التقليدي، شرح أويحيى أنه سيسمح بتجاوز مرحلة عصيبة وأنه إجراء ظرفي فقط سيحفز التنمية للتكفل بانشغالات اليوم، على غرار مواجهة البطالة، كما أنه وسيلة لتعزيز القدرات الاقتصادية للبلاد لاستمرار مسيرة النمو. وأشار أويحيى إلى أن المخطط يتكفل بمعركة تقليص الواردات وترقية مكانة المنتوج المحلي في السوق الوطنية. على الصعيد الاجتماعي، شدد أويحيى على أن خطاب الحكومة يؤكد بقوة تمسكها بسياسة العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحفاظ على المكاسب.

الحديث عن فصل المال عن الدولة تغليط للرأي العام

طالب أويحيى نواب حزبه بالرد على الشق المتعلق بموضوع تحالف المال مع السياسة، بالتوضيح للرأي العام أنه لا ينبغي تغليطه وتغذيته بالأوهام، لأن الجميع يدرك أنه لا يمكن الحفاظ على التنمية دون وسائل مادية، لا سيما أن بلادنا اختارت التوجه نحو اقتصاد السوق منذ 1989. ودعاهم إلى الرد على من وصفهم بـ»أصحاب الخطب الجوفاء»، حول تجنيد القدرات للحفاظ على المال والثروة الوطنية، مشيرا إلى أن الأرندي كان من الأوائل المنددين بالمال القذر ومال عصابات المافيا والتجارة المزيفة والتهريب وأنه لا يمكن إقحام مؤسسات اقتصادية نشطة توفر آلاف مناصب الشغل في ذلك.

تفادينا الاستدانة وفرض ضرائب على المواطن بالتمويل الداخلي

أكد أويحيى أن تعديل قانون القرض والنقد سيسمح بتفادي اللجوء إلى إقرار حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية على حساب المواطن في قانون المالية المقبل، كما أنه لا يفتح الباب أمام التصرف العشوائي في المال العام. وشرح أويحيى أسباب لجوء الحكومة إلى هذا الإجراء، فتحدث عن تراجع التنمية وتوقف الورشات وإفلاس عدد كبير من المقاولين الصغار جراء عدم قدرة الدولة على تسديد مستحقاتهم، إضافة إلى عودة البطالة التي ارتفعت من 9 بالمائة إلى أكثر من 12 بالمائة في 2016، ومع منع رئيس الجمهورية الاستدانة الخارجية قررت الحكومة التوجه نحو تمويل جديد سبقتنا إليه دول عظمى على غرار أمريكا واليابان وبريطانيا، التي اقترضت من بنوكها المركزية قصد تنشيط اقتصادها. وأشار الوزير الأول إلى أن هذا الإجراء يتطلب تعديل قانون القرض والنقد لإدراج مادة تسمح للبنك المركزي بشراء سندات الخزينة العمومية مباشرة. واعترف أويحيى أن هذا الإجراء سيواجه بانتقادات المعارضة وبعض الخبراء، على أساس أنه سيتسبب في التضخم وأنه سيؤدي إلى خلق سيولة دون ثروة، ورد عليهم بأن الأفامي يطالب الجزائر بالاقتراض الخارجي الذي لا يخلق ثروة وهو مصدر تضخم، فلماذا تفضيل السيولة المقترضة من الخارج عن الداخل الذي يصون استقلالية اقتصادنا. وتابع الوزير الأول يوضح أن المديونية العمومية للجزائر لا تفوق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما أحسن دولة أوروبية ماليا وهي ألمانيا، فتصل مديونيتها العمومية إلى 70 بالمائة، مما يؤكد أن للجزائر هامش ربح مريح للاقتراض محليا. وأوضح أمين عام الأرندي أن هذا الإجراء لن يتجاوز خمس سنوات، وسيسمح للدولة بالاستمرار في الاستثمار العمومي للتكفل ببناء مدارس ومرافق صحية ومساكن وغيرها، إضافة إلى تمويل الصندوق الوطني للاستثمار للسماح له بالمساهمة في تعزيز وتيرة الاستثمار الاقتصادي، كما يسمح هذا الإجراء بتحويل مديونية الخزينة العمومية إلى بعض المؤسسات الاقتصادية الهامة مثل سوناطراك، التي تدين لها لوحدها بأكثر من 1200 مليار دينار، تمثل قيمة الفارق بين سعر شراء الوقود من الخارج وبين سعر توفيره لنفطال، الذي هو منخفض بقرابة 90 بالمائة، وسيسمح هذا الغلاف المالي لسوناطراك بالاستمرار في استثماراتها المتعلقة بالتنقيب ورفع منتوجاتها من المحروقات. وأكد الوزير الأول أن هذا الحل سترافقه إصلاحات اقتصادية ومالية بغية استعادة توازنات الميزانية العمومية وميزانية المدفوعات الخارجية.

حكيمة ذهبي