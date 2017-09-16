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أويحيى اليوم أمام نواب البرلمان

الموالاة في مواجهة المعارضة للدفاع عن مخطط عمل الحكومة

  16 سبتمبر 2017 - 17:51   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
الموالاة في مواجهة المعارضة للدفاع عن مخطط عمل الحكومة

يعرض الوزير الأول أحمد أويحيى اليوم، مخطط عمل حكومته على نواب المجلس الشعبي الوطني، بعدما هيأ الأرضية أمامه بتجنيد المجموعات البرلمانية الموالية، لكنه سيكون في مواجهة مجموعة كتل المعارضة، التي تجندت هي الأخرى وعقدت اجتماعات ماراطونية نهاية الأسبوع لـ»وقف» تمرير المخطط.

أثار أحمد أويحيى منذ تعيينه وزيرا أول، خلفا لعبد المجيد تبون، النقاش بخصوص الوضع الاقتصادي، بعدما حمل «إصلاحات» الحكومة للأزمة التي تضرب الاقتصاد الوطني منذ تهاوي أسعار النفط. وسيكون أويحيى اليوم وجها لوجه أمام المجموعات البرلمانية المعارضة، التي تكتلت من أجل «منع» تمرير مخطط عمله. ولو أن أمين عام الأرندي قد ضمن «الأغلبية» التي اجتمع بها بقصر الحكومة الثلاثاء المنصرم، وأقنعها بـ»الظرف الاقتصادي العصيب الذي قد يصل إلى درجة عجز الدولة عن تسديد أجور الموظفين مطلع شهر نوفمبر المقبل»، وأن «صندوق ضبط الإيرادات قد نفد منذ شهر فيفري الماضي»، إلا أنه سيكون بالمقابل في مواجهة تكتل خمسة أحزاب سياسية «عزمت» على التصويت ضد مخطط عمل الحكومة. وعقدت المجموعات البرلمانية المعارضة اجتماعات خلال الساعات القليلة التي سبقت عرض مخطط عمل الحكومة، وأعلنت رفضها لما تضمنه المخطط، لا سيما ما تعلق بقانون التمويل غير التقليدي وكذا الامتيازات التي مُنحت للمستثمرين من رجال الأعمال. واعتبر حزب العمال -على لسان النائب رمضان تعزيبت- أن هذا الحل هروب إلى الأمام انتهجته الحكومة في ظل غياب بوادر التصويب لسياستها الغامضة. وشكك تعزيبت في كون الجزائر فعلا في وضع اقتصادي حرج إلى درجة اللجوء إلى الإصدار النقدي، موضحا أن «الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر منذ سنوات لم تأت بسبب انخفاض سعر البترول، وإنما انخفاض سعر البترول هو الذي جاء ليفضح هشاشة الوضع الذي تعيشه الجزائر منذ سنوات».من جانبه، انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش «مناقشة مخططين خاصين بالحكومة في أقل من ثلاثة أشهر ويتم فيها الاستغناء عن مخطط تبون بطريقة تطعن في الثقة في مخططات الحكومة»، وفق تصوره. ويرى حمدادوش أن مخطط عمل حكومة أحمد أويحيى تضمن ليونة كبيرة في التعاطي مع رجال الأعمال الذين ينشطون في القطاع الخاص، بعكس ما درج عليه سابقه في الحكومة عبد المجيد تبون، حيث إن التسهيلات الكبيرة التي جاءت في مخطط أويحيى لصالح رجال الأعمال والمستثمرين والضمانات التي ستقدم لحماية الاستثمار المنتج، ستكون محور النقاش الذي تحضره الحركة داخل قبة البرلمان والتي تبدي تحفظا كبيرا على مواصلة دعم الحكومة لرجال الأعمال. 

 

حكيمة ذهبي

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