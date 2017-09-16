توقيف شخص بمعسكر وتفكيك خليتين في وهران

مصالح الأمن تتابع الدعاية الإرهابية على الإنترنت

تتابع خلايا المديرية العامة للأمن الوطني الدعاية الإرهابية على الإنترنت، وتتحرى عن إشادة جزائريين بالأعمال الإرهابية على مواقع التفاعل الاجتماعي واسعة الانتشار على غرار «فايسبوك»، ومنع استغلالها كفضاء للترويج والتجنيد والتحضير لأعمال عدائية.

أطاحت مصالح الشرطة لولاية معسكر بشخص مشتبه به متهم بالإشادة بالأعمال الإرهابية على شبكات التواصل الاجتماعي حسبما علم من خلية الإعلام لمديرية الأمن الولائي أمس، حيث تم وفق المصدر ذاته توقيف هذا الأخير يوم الخميس الماضي من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية إثر استغلال معلومات حول نشاط المشتبه به الذي قام بنشر تعليقات تتضمن إشادة بأعمال إرهابية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وقد مكنت تحريات عناصر فرقة البحث والتدخل من إثبات النشاط الإجرامي للشخص الموقوف بالدليل التقني، ليتم تنفيذ عملية تفتيش لمسكن المشتبه به أين عثر على أغراض مختلفة، تمثلت في أغلال حديدية ومسدس بلاستيكي كما أشير إليه، ليتم فيما بعد تقديم المشتبه به أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر التي أحالت الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس بتهمة جناية الإشادة بأعمال إرهابية في انتظار محاكمته. وليست هذه العملية الأولى التي تنفذها مصالح الأمن بالولايات الغربية للوطن، حيث تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للدار البيضاء بالتنسيق مع مصالح الأمن للناحية العسكرية الثانية من تفكيك خلية تجنيد في صفوف التنظيم الإرهابي المسمى «داعش» نهاية شهر مارس الماضي، وتتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و56 سنة، كانوا بصدد التحضير للتنقل إلى سوريا والالتحاق بجبهات القتال، من بينهم المكلف بالتجنيد الذي كان يستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتجنيد الأشخاص لصالح جماعات إرهابية، فيما تم توقيف الأشخاص الثلاثة المتبقين وهم يتأهبون لمغادرة التراب الوطني للتوجه إلى سوريا، حسبما أشير إليه، وبعد القيام بعمليات التفتيش وفق الإجراءات القانونية داخل منازلهم الواقعة بمدينة وهران، تم العثور على أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة تحتوي صورا ومقاطع فيديو تشيد بالأعمال الإرهابية، إضافة إلى جوازات سفر للتوجه إلى سوريا. كما سبق لذات الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الأمن للناحية العسكري الثانية بداية 2017 تفكيك شبكة تجنيد أخرى ضالعة في قضية الانتماء إلى خلية تجنيد الأشخاص للالتحاق بجماعات إرهابية مسلحة عبر المواقع الإلكترونية للتواصل الاجتماعي، وتم في إطار هذه العملية توقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من داخل الولاية وخارجها، وقد تم تقديمهم أمام العدالة. يشار إلى أن منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» أجرت شهر أوت الماضي دورة تدريبية لضباط مخابرات ومحققين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حول تقنيات مكافحة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للإرهاب وتنفيذ عمليات دموية، غير أنها لم تُشرك فيها أهم الدول المعنية بالظاهرة، وعلى رأسها العراق وسوريا والجزائر التي فككت مؤخرا العشرات من شبكات التجنيد عبر «فايسبوك»، وأجهضت وقوع العديد من رعاياها ضحايا تنظيمات إرهابية ناشطة في الخارج.

زين الدين زديغة