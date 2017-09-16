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قضية قاضي التحقيق بمحكمة القليعة الذي طلب رشوة من محامية

محكمة حجوط تنطق بالحكم النهائي يوم الخميس المقبل

  16 سبتمبر 2017 - 18:51   قرئ 22 مرة   0 تعليق   الوطني
محكمة حجوط تنطق بالحكم النهائي يوم الخميس المقبل

من المنتظر أن تنطق محكمة حجوط بولاية تيبازة بحكمها النهائي في قضية الرشوة التي تورط فيها قاضي التحقيق بمحكمة القليعة، بعدما طلب رشوة من محامية للقيام بتعديلات في مسار التحقيق لصالح أحد الطرفين. 

تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس المنصرم عندما تقدمت المحامية المدعوة «ي.ي» إلى مكتب قاضي التحقيق المتهم للاستفسار عن تاريخ استدعاء موكلها لسماعه كشاهد في القضية المرفوعة ضده، والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في التاريخ المدون على الصك محل المتابعة ضد غريم موكلها المتهم هو الآخر بإصدار صك بنكي دون رصيد قيمته مليار سنتيم، حيث علمت المحامية أن وكيل الجمهورية قد أصدر في حقه أمرا بالقبض، لتتفاجأ من هذا الإجراء. كما صرحت المحامية في جلسات المحاكمة الماضية أن قاضي التحقيق سألها عن العلاقة التي تجمعها مع موكلها، فأخبرته أنه زوج شقيقتها، فأعاد سؤاله إذا ما كان غنيا، فلم تستطع الرد عليه، وخرجت من مكتبه، ثم تبعها وحدد لها موعدا في اليوم التالي، وعادت إليه في اليوم الموالي للتأكد إن كان المعني كان يقصد الحصول على رشوة وهو ما لم تأخذه على محمل الجد، غير أنها فور دخولها إلى مكتبه في اليوم الموالي سألها عمّا إذا كانت قد أحضرت المال، فأخبرته أن زوج شقيقتها شخص لا يقبل مثل هذه التصرفات، وحتى تربح الوقت أقنعته أنها من ستدفع، ثم عادت إليه وطلبت منه الصبر عليها، لأن شقيقتها سوف تبيع سيارتها وتدفع له المال، واتفق معها على تسليمه المبلغ يوم الخميس 2 مارس. وفي اليوم التالي اتخذ النائب العام الإجراءات اللازمة من أجل العمل على توقيف قاضي التحقيق متلبسا بالرشوة، فذهبت المحامية إليه في الموعد الذي حدده لها واستقبلها، رغم أنه كان يحقق في جناية قتل، وتسلم منها مبلغ 35 مليون سنتيم كتسبيق، واعدا إياها بحفظ الملف وإفادة موكلها بانتفاء وجه الدعوى. ومن المنتظر أن تنطق هيئة المحكمة بالحكم النهائي في القضية التي هزت الرأي العام بالولاية وكذا جهاز العدالة يوم الخميس المقبل، والقضية للمتابعة.

كمال ل

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