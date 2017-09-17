أويحيى.. " الحكومة مستعدّة للحوار مع شركائها السّياسيين والاجتماعيّين"

شريط الاخبار
إعادة بعث نشاط شرطة العمران لمراقبة سير المشاريع السكنية عائلات بكاملها تمتطي قوارب الموت بحثا عن «الإلدورادو» المفقود! قيادة الجيش في تأهب لمواجهة التهديدات الإلكترونية تنظيم الأذان لأول مرة في الجزائر وزارة السكن تنفي تحويل مساكن «عدل» إلى صيغة «أل بي أ» بن غبريت تأمر مدراءها بإيجاد حل «استعجالي» لاكتظاظ الأقسام هزة أرضية بشدة 4.7 درجات بولاية باتنة زطشي بـ عباءة الرئيس الهاوي ويقود الكرة الجزائرية إلى الهاوية تواصل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه و أزمة بطاطا جديدة في الأفق وزارة التجارة تنفي إشاعة استيراد أمعاء الخنزير لصناعة المرقاز نحو استيراد 35 ألف طن من الشعير النفط يصعد إلى 55 دولارا وتوقعات بارتفاع الطلب إلى 1.6 مليون برميل في 2018 اطمئنوا...نحن لا نكذب عليكم شلل في عملية بيع وتوزيع الكتب المدرسية بداية من اليوم نقص الكتاب المدرسي واكتظاظ كبير في مدارس تلمسان الفوضى تطبع اليوم الأخير من التسجيلات النهائية إدانة محمد فالي بـ 06 أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية أونساج تتجه لاستحداث 23 ألف مؤسسة صغيرة تدمير 12 مخبأ للإرهابيين بتيبازة و4 أخرى ببومرداس 5 ملايين جزائري قضوا موسم الاصطياف خارج الوطن ارتفاع نسبة عقود التأمين على المخاطر الفلاحية إلى 35 بالمائة بالشلف حلول ترقيعية لضمان تمدرس 500 تلميذ في الطور المتوسط بقسنطينة هامل يدعو إلى توثيق أدوات تبادل المعلومات والاتصال بين الدول لتحقيق الأمن تواتي يهدد مناضلي أفانا بالاستقالة وتأسيس حزب جديد زرواطي تدعو إلى تطوير قطاع البيئة باستعمال التكنولوجيا تجـميد التوظــيف في جهـــاز الشــرطـة الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات تكوّن الأحزاب في العملية الانتخابية 80 بالمائة من مستوردي الأثاث مستعدون للتحوّل إلى الإنتاج والتصدير واشنطن راضية عن شفافية تسيير ميزانية الدولة الجزائرية الحكومة تطلق قروض حلال في البنوك العمومية قبل نهاية السنة عامان حبسا لأربعة أحمديين جمعوا تبرعات لبناء مسجد للطائفة بالبليدة الأتراك مرتاحون لتطوّر نمو استثماراتهم في الجزائر ولد علي يفتح تحقيقا مع زطشي في قضية الفرنسي بلاكار الجزائر تبحث عن فرص تسويق منتجاتها في روسيا تطوير قطاع الصناعة المنجمية من أولويات الدولة تونس تتجه لإنجاز أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم تونور مرموري يعلن عن إنشاء مدينة مارينا في سيدي فرج إحباط محاولة استهداف مقر الأمن الحضري الأول لقديل شرق وهران وزارة الاتصال تقاضي مسؤولي مؤسسات إعلامية زوّروا شهادات عمل حمس تعارض تطبيق المادة 102 لعدم شغور منصب الرئيس
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أويحيى.. " الحكومة مستعدّة للحوار مع شركائها السّياسيين والاجتماعيّين"

أويحيى.. " الحكومة مستعدّة للحوار مع شركائها السّياسيين والاجتماعيّين"

  17 سبتمبر 2017 - 12:02   قرئ 55 مرة   0 تعليق   الوطني
أويحيى.. " الحكومة مستعدّة للحوار مع شركائها السّياسيين والاجتماعيّين"

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى, اليوم استعداد الحكومة الدائم للحوار مع شركائها السياسيين  والاجتماعيين, في إطار "جهود ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار  البلاد".

وقال أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي  الوطني, في الجلسة العلنية التي ترأسها السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس, أن  الحكومة عازمة على مواصلة "ترسيخ الديمقراطية التعددية بما يسهم في استقرار  البلاد", وستظل "مستعدة دوما للحوار مع جميع الأحزاب السياسية التي تعبر عن  ذلك, كلما تعلق الأمر بموضوع يخص مصالح الوطن", مضيفا أن الحكومة ستعمل أيضا

على "إقامة علاقة متواصلة مع أحزاب الأغلبية الرئاسية التي تشكل أغلبيتها  الخاصة على مستوى البرلمان".كما أكد الوزير الأول عزم الحكومة على "ترقية دور الأحزاب بتنوعها وتدعيم  حرية الصحافة والحق في الإعلام وكذا تفعيل مساهمة الحركة الجمعوية والمجتمع  المدني", في ظل احترام مبادئ الدستور والقانون.وفي ذات السياق, قال السيد أويحيى أن حرص الحكومة على ترقية السلم الاجتماعي  "سوف يجد انعكاسه في تمسكها الدائم بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين على مستوى  مختلف قطاعات النشاط", كما سيظل التشاور في إطار الثلاثية مع الاتحاد العام  للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة "في صميم عمل الحكومة  حول العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو".كما أكد إرادة الحكومة "على عدم إدخار أي جهد من أجل إقامة علاقة تكامل متينة  مع نواب الشعب في إطار أحكام الدستور".وفي تفصيله للمحاور الأربعة التي يتضمنها مخطط عمل الحكومة, تحدث الوزير  الأول عن المحور المتعلق بالحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ووحدتها, بما في  ذلك تعزيز الديمقراطية ودولة القانون وعصرنة الحكامة, مؤكدا أن الحكومة "لا  تدخر أي جهد من أجل الحفاظ على الأمن والسلم المدني اللذين يشكلان ثمارا ثمينة  للمصالحة الوطنية".وأوضح أويحيى, أن القوات الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي  "ستستفيد من كل الدعم الضروري لمواصلة مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة العابرة  للحدود والحفاظ على سلامة التراب الوطني", حيث تعتزم الحكومة "تطوير روح  اليقظة التي من شأنها أن تشكل مساهمة أكيدة في التصدي لكل محاولات الاعتداءات  الإرهابية الانتحارية ولا سيما في الوسط الحضري".كما أعلن ذات المسؤول, عن "مواصلة المكافحة الدؤوبة لكل أشكال الجريمة", وذلك  من خلال التركيز على إبراز الوقاية والتحسيس تجاه الشباب الذي تتهدده الآفات  الاجتماعية ولا سيما المخدرات, بالإضافة إلى "تشديد التشريع من حيث العقوبات  المسلطة على بعض الجرائم مثل الاتجار بالمخدرات أو اختطاف الأشخاص", مضيفا أن  تعميق إصلاح العدالة سيتواصل على نحو "يسمح بالمساهمة في ترقية دولة القانون ومجتمع يتسم بالهدوء".

وشدد على أن المجتمع سيوضع "في مأمن من أي محاولة لإذكاء الفتنة وستتم حماية  شعبنا من تسلل كل الطوائف الأجنبية, وسيطبق القانون بكل صرامته من أجل حماية  المساجد والأئمة", مشيرا إلى أنه سيتم حمل المدرسة من خلال التربية الإسلامية  ووسائل الإعلام الوطنية وكذا الزوايا على "المساهمة بدورها في الحفاظ على  أصالتنا".وتطرق أويحيى, إلى تعزيز وحدة الشعب والتفافه حول هويته "بفضل تثمين  اللغة العربية الوطنية والرسمية في أعمالنا ومحيطنا وثقافتنا", مع "تدعيم  ترسيم الأمازيغية من خلال إقامة الأكاديمية الجزائرية اللغة الأمازيغية من أجل  ترقية هذه اللغة", مشددا على ضرورة استمرار انتشار تعليم هذه اللغة عبر باقي  أرجاء الوطن بعد أن شمل هذه السنة 28 ولاية.وذكر الوزير الأول في هذا الصدد, بالإرادة السياسية للرئيس عبد العزيز  بوتفليقة التي تجسدت بدسترة الأمازيغية لغة وطنية ثم لغة رسمية, "هي التي سمحت  لبلادنا بتعزيز وحدتها عبر هذا البعد الذي يمثل جزءا لا يتجزأ من هويتنا  الوطنية".وفي ذات السياق, أكد السيد أويحيى, أن التاريخ الجزائري "بكل عظمته", ولا  سيما تاريخ ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة, "سيظل في صميم برامجنا التكوينية  وكذا ضمن جهودنا في الحفاظ على الذاكرة الوطنية بما يسمح لشبابنا بتغذية  اعتزازه بالانتماء إلى شعب عظيم تمتد جذوره إلى آلاف السنين".

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات