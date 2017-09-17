أزيد من مليون و700 ألف طالب جديد يلتحقون اليوم بمقاعد الجامعة

التحق اليوم أزيد من مليون و700 ألف طالب بمقاعد الجامعات والمعاهد والمدارس العليا خلال الدخول الجامعي الجديد الذي يحصي 330 ألف طالبا جديدا حيث سيشرف على الافتتاح الرسمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من ولاية معسكر.

ويشهد الموسم الجامعي الجديد فتح تخصصات جديدة وتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم الدكتوراه ،كما يعرف هذا الدخول استلام ازيد من 80 ألف مقعد بيداغوجي جديد و50 ألف سرير مثلما أبرزه مدير التعليم والتكوين العاليين بالوزارة الوصية نورالدين غوالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.كما أكد نور الدين غوالي من جهة أخرى أن المنح الدراسية في كل الأطوار لم يحدث عليها أي تغيير وهو ما أكده بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وان ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تقليص في المنح لا أساس له من الصحة وهو مجرد بلبلة.