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بوحجّة يدعو النواب لمناقشة مخطط عمل الحكومة بالحوار

  17 سبتمبر 2017 - 13:46   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
بوحجّة يدعو النواب لمناقشة مخطط عمل الحكومة بالحوار

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني ي السعيد بوحجة اليوم النواب إلى أن تكون مناقشة مخطط عمل الحكومة متميزة بالحوار الهادئ و بنظرة متبصرة للراهن الوطني من أجل تعزيز استقرار الدولة

و أوضح بوحجة في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية لعرض و مناقشة مخطط  عمل الحكومة من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أنه يأمل في "أن تكون مناقشة  مخطط عمل الحكومة متميزة بنظرة استراتيجية متبصرة للراهن الوطني وكذا بالحوار  الهادئ و الإثراءات المفيدة و البدائل الواقعية التي تتوافق و تطلعات المواطن و أولويات الوطن و المصالح العليا للبلاد"

و أبرز بوحجة حرص رئيس الجمهورية على"بناء دولة  قوية بمؤسساتها" مما  يقتضي كما قال- اثراء المخطط المقترح من طرف الحكومة بمسؤولية و نظرة  استشرافية من اجل تعزيز استقرار الدولة وسيادتها الإقتصادية و المالية و تجسيد  اللحمة الوطنية.و ابرز بوحجة أن مخطط عمل الحكومة "يتضمن سلسلة من الإجراءات التي  تهدف إلى تجسيد الحكامة و اللجوء الإستثنائي و بشكل ظرفي الى التمويل غير  التقليدي المخصص حصريا لتمويل الإستثمارات و تلبية حاجيات التنمية البشرية".و بعد أن اشار الي الوضع الإقتصادي الصعب, قال أن هناك "ارادة قوية لمواجهة  هذه الظروف و تكثيف المجهودات لبناء اقتصاد وطني خارج المحروقات ي مما يستدعي  طمأنة الشعب و عدم الإنسياق وراء الإفراط في التعبير عن الخوف و القلق".و في هذا السياق نوه السيد بوحجة بالتجاوب المسجل من قبل الشركاء  الإجتماعيين و الإقتصاديين واغلب الطبقة السياسية في مواجهة تحديات المرحلة  وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية التي يطمح اليها الجزائريون.واعتبر أنه من حق الطبقة السياسية و كل ابناء الجزائر أن يفكروا كيفما  شاءوا في ما يرونه صوابا و نافعا لبناء المستقبل و لكن دون المساس بالثوابت و  رموز الوطن  و مؤسساته و اثارة الفتن و "القلاقل الإجتماعية" التي تؤثر على الإستقرار و  تلهي عن المشروع الأهم المتمثل في التنمية الفعلية و تجاوز تحديات المرحلة  الراهنة

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