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الموارد المائية لم تقدم اقتراحاتها بعد لقانون المالية

الغموض يكتنف رفع تسعيرة المياه العام المقبل

  17 سبتمبر 2017 - 19:05   قرئ 43 مرة   0 تعليق   الوطني
الغموض يكتنف رفع تسعيرة المياه العام المقبل

أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس، أن دائرته الوزارية لم تقترح لحد الساعة رفع تسعيرة المياه في قانون المالية 2018 الذي يعكف خبراء وزارة المالية على إنجازه، حيث تحاشى المتحدث تأكيد أو نفي المعلومات المتداولة حول الزيادات التي ستعرفها تسعيرة المياه العام المقبل.

 

 قال الوزير إن الحكومة تسعى لتوفير المياه للمواطنين بما فيها الخاصة بالمجالين الفلاحي والصناعي، مشيرا على هامش عرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني إلى إعادة بعث محطة تحلية مياه البحر للشط بولايتي عنابة والطارف حيث اعتبره مشروعا مهما، في إشارة منه إلى أنه سيتم القضاء على مشكل نقص المياه في ولاية عنابة التي عرفت مؤخرا تذبذبا كبيرا وصل إلى حد حتى توقف العمل بمصنع الحجار، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع تحويل مياه الجنوب نحو الهضاب العليا التي ستتم إعادة بعثها، الأمر الذي سيمنح فرصة للتنمية المحلية وتهيئة الإقليم، حيث سيتم استغلال النسبة الكبيرة من المياه المتوفرة في عدد من الولايات الجنوبية لتمويل نظيرتها في الهضاب العليا التي تعرف نقصا أو عجزا في هذا الجانب، دون أن يتطرق إلى الجانب المادي لذلك، خاصة في ظل الظرف المالي الذي تمر به الجزائر. وبخصوص النسبة الوطنية لامتلاء السدود التي قدرها المسؤول الأول عن قطاع الموارد المائية بـ 55 بالمائة، فقد اعتبرها بالمقبولة خاصة أننا في نهاية الفترة الصيفية، واستغل الفرصة لنفي وجود أزمة مياه في الجزائر مُقرّا بوجود مشكلة تذبذب نتيجة لتراجع الأمطار في بعض المناطق حتى بجنوب أوروبا، مشددا على أن الدولة ستوفر كل الوسائل وتجند كل الإمكانات وتنجز المشاريع لتحسين توفير المياه للمواطن.

زين الدين زديغة

 

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