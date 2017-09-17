توصيات بن غبريت تُضرب بعرض الحائط

مطاعم مغلقة وتلاميذ ببطون فارغة لأكثر من 10 أيام

سجلت العديد من المدارس تأخرا غير مسبوق في عملية فتح المطاعم المدرسية بعد مرور أكثر من 10 أيام عن انطلاق الدخول المدرسي، بالرغم من إلحاح وزيرة التربية نورية بن غبريت على ضرورة فتح المطاعم وتقديم الوجبات الغذائية للتلاميذ منذ أول يوم للموسم الدراسي، وأمام هذا التماطل واللامبالاة في تنفيذ توصيات الوزيرة، يبقى التلاميذ ببطون فارغة ودون وجبات غذائية، خاصة أولئك الذين يقطنون في المناطق النائية.

أرجع غالبية مدراء المؤسسات التربوية تأخر فتح المطاعم المدرسية إلى نقص متابعة هذه العملية من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بعدما تنازلت وزارة التربية الوطنية رسميا عن المطاعم لفائدة وزارة الداخلية، التي شرعت منذ الدخول المدرسي الماضي في التسيير المالي لها بدءا بالإعلان عن مناقصات لاختيار الممولين، في حين ستكتفي وزارة التربية بتزويد البلديات الموزعة عبر الوطن بالإحصائيات اللازمة حول تعداد المتمدرسين والمستفيدين، لضبط الوضعيات بدقة.

في ذات السياق، طالبت وزارة الداخلية رؤساء المجالس الشعبية البلدية بتطهير الوضع المالي للمطاعم المدرسية لا سيما النفقات المرتبطة بها بالنسبة للثلاثيين الأول والثاني، كما يتعين على البلديات الامتثال للإجراءات القائمة التي يتطلبها تنظيم الصفقات العمومية اعتبارا من السنة الدراسية 2017/2018، بالاعتماد على التقديرات المالية لكلفة التغذية المدرسية بعنوان السنة الدراسية المنصرمة، بالإضافة إلى إعداد دفتر شروط نموذجي لتحديد احتياجات المطاعم المدرسية من المواد الغذائية العامة واللحوم بأنواعها ومشتقات الحليب والخضر والفواكه بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية والصحة، لضمان تغذية سليمة ومتوازنة لفائدة التلاميذ، تكفل لهم توازنا في نموهم الجسمي والعقلي والنفسي، كما يمكن للبلديات المساهمة في تحسين الوجبات الغذائية من ميزانياتها الخاصة.

من جهة أخرى، دعت وزارة الداخلية الأميار إلى مراعاة شروط الصحة والنظافة في المطاعم المدرسية، من خلال تفعيل دور لجنة الصحة والنظافة والبيئة، وكذا التقيد الكامل بالقواعد المقننة في مجال النظافة والسلامة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما اللذين من شأنهما منع التسممات الغذائية وسط التلاميذ المستفيدين من التغذية المدرسية، وأوضحت الوزارة أن ذلك يتحقق من خلال فرض الرقابة الصارمة على مستوى المطاعم المدرسية ومدى احترامها لشروط الصحة والنظافة للعاملين والمستفيدين في مختلف الهياكل، لا سيما قاعات الإطعام ومعدات الطبخ والأرضيات وخزانات المياه ومخازن المواد الغذائية وغرف التبريد، بالإضافة إلى مراقبة عمال المطعم المكلفين بإعداد وتقييم الوجبات وإخضاعها لتحاليل طبية دورية تظهر سلامتها من الأمراض المعدية.