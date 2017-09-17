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الوزارة أحصت 330 ألف طالب جديد

مليون و700 ألف طالب التحقوا بالجامعات هذه السنة

  17 سبتمبر 2017 - 19:16   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
مليون و700 ألف طالب التحقوا بالجامعات هذه السنة

التحق أزيد من مليون و700 ألف طالب بمقاعد الجامعات والمعاهد والمدارس العليا اليوم، خلال الدخول الجامعي الجديد الذي يحصي 330 ألف طالب جديد، حيث سيشرف على الافتتاح الرسمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار من ولاية معسكر.

 

يشهد الموسم الجامعي الجديد فتح تخصصات جديدة وتطبيق إجراءات جديدة لتنظيم الدكتوراه، كما يعرف هذا الدخول استلام أزيد من 80 ألف مقعد بيداغوجي جديد و50 ألف سرير مثلما أبرزه مدير التعليم والتكوين العاليين بالوزارة الوصية نورالدين غوالي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى. كما أكد المتحدث من جهة أخرى أن المنح الدراسية في كل الأطوار لم يطرأ عليها أي تغيير وهو ما أكده بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول تقليص المنح لا أساس له من الصحة وأنه مجرد خلق للبلبلة.

وأوضح بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مرحلة التسجيلات الأولية وتأكيدها وتوجيه الطلبة عن طريق الخط حددت من 01 إلى 16 أوت، بينما حددت مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية من 05 إلى 14 سبتمبر. وفي هذا الصدد، أوضحت الرزنامة أن التسجيلات الأولية وتأكيدها حددا من 01 إلى 05 أوت، حيث انطلقت مرحلة معالجة الرغبات من 06 إلى 11 أوت وهو يوم الإعلان عن نتائج التوجيهات، في حين حددت مرحلة إجراء المقابلات والاختبارات يومي 12 و13 أوت، أما مرحلة التسجيلات النهائية على مستوى المؤسسات الجامعية فكانت من 05 إلى 14 سبتمبر، وعليه فقد حددت أيام إجراء تغييرات التوجيه المسموح بها ومعالجتها من تاريخ 05 إلى 09 سبتمبر، وحددت مرحلة التسجيلات النهائية بالمؤسسات الجامعية من 10 إلى 14 سبتمبر، أما الدخول الجامعي للطلبة الجدد فسيكون يوم 17 سبتمبر، حسبما أكده ذات المصدر، كما خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبوابا مفتوحة على المؤسسات الجامعية من 26 جويلية إلى 05 أوت الماضي، وفتحت الأرضية المخصصة لطلب الإيواء بالنسبة للطلبة الجدد يوم 16 أوت.

 

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