النواب يثمنون مخطط عمل الحكومة

شهدت أروقة بهو البرلمان نقاشات وتبادلات للاراء بخصوص ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي عرضه امس الأحد الوزير الأول أحمد اويحيى على نواب المجلس الشعبي الوطني بين مثمن ومتحفظ من النواب حيث ثمن الأغلبية منهم الإجراءات التي تضمنها هذا المخطط ، مبرزين ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجسيده ميدانيا

وفي هذا السياق عبر النائب عبد الحميد سي عفيف عن حزب جبهة التحرير الوطني عن مساندته للمخطط لكونه،كما قال- يتضمن خيارات تعكس أولويات المرحلة الحالية، سيما ما تعلق بضرورة البحث عن بدائل للمحروقات ، داعيا الجميع إلى "الانخراط التام في مسعى تطبيق هذا المخطط " الذي وصفه بالطموح"

من جهته قال رئيس كتلة التجمع الوطني والديموقراطي صديق شهاب إن اليوم تواجهنا بعض الصعوبات المالية والحكومة تأخذ بعين الاعتبار هذه النقائص ولذلك يتعين علينا العمل بصفة اكثر وبانفاق اقل أما النائب رمضان تعزيبت عن حزب العمال فقد دعا إلى ضرورة "التصدي إلى الممارسات غير قانونية التي كانت وراء شبه إفلاس الخزينة العمومية"، مشيرا إلى أن المشكل يكمن في تطبيق القوانين ،مبرزا ضرورة "استرجاع هيبة الدولة في التجارة الخارجية" ويحمل مخطط عمل الحكومة صراحة في الطرح لمواجهة الازمة المالية حيث أكد رئيس كتلة تجمع أمل الجزائر مصطفى نواسة دعمه للمخطط مع أهمية التركيز على القطاعات الأساسية والاستثمار في الموارد البشرية من خلال تشجيع البحث العلمي كما تضمن المخطط تشجيع وبحث عن الحلول حيث أكد الوزير الاول على فتح بابه للتحاور مهما اختلفت الأراء وتنوعت الانتقادات حول مختلف القوانين بما فيها قانون النقد