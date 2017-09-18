فيما تبقى 33 مركبة أخرى محل بحث

استرجاع 18 سيارة مهرّبة من إسبانيا وفرنسا عبر ميناء مستغانم

كبح نشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لفصيلة مكافحة التهريب وسرقة المركبات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية.

تتكون الشبكة من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و41 سنة، ينحدرون من ولايات مستغانم، غليزان، العاصمة، وهران وتيارت. العملية جاءت بناء على معلومات تم استغلالها من طرف المصلحة لمدة 9 أشهر من البحث والتحري، حيث تم توقيف معظم أفراد العصابة واسترجاع 18 مركبة مهربة من دولتين أوروبيتين إسبانيا وفرنسا عبر ميناء مستغانم، فيما تبقى 33 مركبة أخرى محل بحث. العملية ذاتها مكنت من حجز 51 ملفا قاعديا مزور خاص بالمركبات ذاتها، وتم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم. وجدير بالذكر، تمكنت مفتشية الجمارك بالمحطة البحرية للمسافرين بميناء مستغانم الشهر المنقضي، أثناء عملية مراقبة للمسافرين القادمين على متن باخرة تابعة لشركة بليارية الإسبانية القادمة من مدينة اليكانت يوم 20 أوت الجاري، من حجز 31.69 غ من مخدر الماريخوانا و18.33 غ من القنب الهندي بحوزة ثلاثة مسافرين بعد القيام بالإجراءات القانونية، وتم تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم تم إيداع احدهم الحبس المؤقت، وعلى متن الباخرة ذاتها حجزت مفتشية الجمارك 6 كلاب من سلالة أصيلة من كلاب الصيد من نوع سلوقي غير مسرح بها ولا يتوفر صاحبها على الوثائق الخاصة بها بما فيها الشهادات الصحية، إلى جانب بندقية صيد هوائية كانت داخل مركبة تحمل ترقيم إحدى ولايات الوطن، الكلاب الستة بأمر من طبيب بيطري، بعد فحصها والتأكد من سلامتها تم وضعها بالجناح المخصص للحيوانات بحديقة التسلية موستا لاند بحي خروبة شرق مدينة مستغانم، بعد تحرير محضر سماع، وعلى متن الباخرة طاسيلي 2 القادمة من مدينة فلنسيا حجزت المفتشية ذاتها داخل مركبة أحد المغتربين 9 محركات مركبات مختلفة الماركات، بالإضافة إلى 9 كاميرات مراقبة حديثة ومزودة بنظام التحجيم عن بعد بواسطة الويفي، كما تمكنت فرقة الفحص لجمارك الميناء التي تقوم بالمراقبة للخط البحري الرابط بين مدينة مستغانم ومدينتي فلانسيا واليكانت الإسبانيتين من مصادرة مركبة تحمل ترقيم فرنسي على متنها 13 محركا للسيارات من مختلف الأنواع، وحجزت الجهات الأمنية ذاتها دراجة نارية مفككة وملحقات جديدة للسيارات، وللتمويه تم إخفاء البضاعة المهربة خلف أجهزة كهرومنزلية، كما تم أيضا حجز كمية معتبرة من البضائع المحظورة التي تستوجب ترخيصا مسبقا من السلطات المعنية والمتمثلة في أجهزة حساسة منها قرابة 40 جهازا مراقبة عن بعد من مختلف الأنواع منها الخاصة بالمراقبة الليلية وكاميرات مراقبة وأجهزة إرسال واستقبال من نوع طالكي والتي وحررت ضد الأشخاص المخالفين للقانون محاضر قضائية وسيمثلون لاحقا أمام العدالة للمحاكمة.