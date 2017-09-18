إفشال مخطط للإطاحة بالوزيرة وتوقيف مسار الإصلاحات

أشخاص تسببوا في نكسة المدرسة الجزائرية أرادوا توقيع بيان ضد بن غبريت

المخطط تضمن جمع التوقيعات ضد الوزيرة ثم القيام بحركات احتجاجية

أفشلت مصالح الأمن المختصة مخططا للإطاحة بوزيرة التربية نورية بن غبريت، يقوده مجموعة من الأشخاص المعروفين بتوجهاتهم المعارضة للإصلاح في قطاع التربية بعضهم تسبب في نكسة المدرسة الجزائرية، من خلال الإصلاحات التي قاموا بها سنوات الثمانينات، ويتمثل المخطط حسبما أكدته مصادر مطلعة لـ المحور اليومي في نشر بيان يطالبون من خلاله بإقالة وزيرة التربية ثم يجمعون توقيعات خاصة بذلك، وبعدها يقومون بحركات احتجاجية في قطاع التربية.

لم تتمكن هذه الجماعة من تنفيذ مخططها بعد أن رفضت شخصيات بارزة في الجزائر الانضمام إلى هذه المبادرة التي اعتبرتها مؤامرة لضرب استقرار المدرسة الجزائرية خاصة والجزائر عموما، لا سيما في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها عدد من الدول العربية، وتتزامن هذه الحركة مع تجديد الوزير الأول أحمد أويحيى مساندته لوزيرة التربية ودعمه لمشروع إصلاح المنظومة التربوية الذي باشرت فيه الحكومة منذ سنة 2003 بدعم من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، واستغل هؤلاء الأشخاص الفوضى المثارة حول إشاعة محاولة تغريب المدرسة الجزائرية لتحريك الشارع، ولحسن الحظ فإن البيان لم يلق أية استجابة من طرف النخبة.

وفيما يخص مناهج الجيل الثاني، فقد لاقت الوزيرة دعما لا مثيل له، حيث وجّه رئيس الجمهورية تعليمات صارمة إلى جميع الهيئات بدعم مشروعها في إصلاح النظام التربوي الوطني، بالإضافة إلى الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الذي أكد أن إعداد مناهج الجيل الثاني يتم تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج بالاعتماد على مرجعيات ومصادر وطنية، نافيا مساس مناهج الجيل بالقيم والثوابت المكونة للهوية الوطنية، والمتمثلة في الإسلام، العروبة والأمازيغية ، مؤكدا أن هذه الكتب الجديدة أخضعت لتقييم لجنة مكونة من 32 إطارا جزائريا منهم خبراء جامعيون ومفتشون بيداغوجيون وأساتذة من الأطوار الثلاثة بمشاركة نقابات القطاع، وفي الشأن ذاته، أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن مناهج الجيل الثاني تهدف إلى غرس روح المواطنة والحفاظ على التراث الثقافي، كما ستسمح بالتحضير لنموذج مواطن الغد وتراعي الواقع الاجتماعي عند كتابة البرامج الدراسية، خاصة في الطور الابتدائي، مضيفة أن الوزارة ستقوم خلال الموسم الدراسي الجاري بإصلاحات غير مسبوقة لم يشهدها القطاع منذ الاستقلال في إطار إصلاح المنظومة التربوية.