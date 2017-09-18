النواب يستهترون بالأزمة ويديرون ظهرهم للمواطنين

أويحيى يناقش حلول الأزمة الاقتصادية مع مقاعد شاغرة!

أدار نواب الشعب ظهورهم للحكومة التي جاءت باقتراحات حلول للأزمة الاقتصادية، وللمواطنين الذين انتخبوهم، وحتى المؤسسة التي ينتمون إليها، وسجلوا غيابات بالجملة في ثاني أيام مناقشة مخطط عمل الحكومة، في الوقت الذي غرق نواب الأرندي في مدح الأمين العام الذي أصبح اليوم وزيرا أول، وخفت صوت المعارضة داخل قبة مبنى زيغود يوسف .

واصل أعضاء الحكومة -لليوم الثاني على التوالي- الاستماع لمداخلات النواب، في مناقشات برنامجها الذي عرضه الوزير الأول على البرلمان يوم الأحد، لكن الظاهر أن الأزمة الاقتصادية لا يكترث لها النواب، سواء كانوا من المعارضة أو من الموالاة، حيث ظهرت قاعة الجلسات خاوية على عروشها، وبات عدد الحاضرين لا يتجاوز مائتي نائب من أصل 467 نائب، بعدما حمل الباقون حقائبهم عائدين أدراجهم إلى ولاياتهم الأصلية، رغم الخطاب المخيف الذي حاول ممثل الحكومة أحمد أويحيى نقله إليهم خلال عرض النص، رغم الأرقام المخيفة التي قدمها حول تآكل احتياطي الصرف إلى 100 دولار في ظرف ثلاث سنوات، ونفاد الأموال من صندوق ضبط الإيرادات، ولجوء الحكومة إلى الاستدانة الداخلية كخيار حتمي لتغطية عجز الميزانية وتنفيذ المشاريع التنموية.

الهمس ... حيلة أويحيى لتنبيه الوزراء لانشغالات المواطنين

بدا أويحيى الذي جلس متوسطا وزيرة البريد إيمان هدى فرعون ووزير السكن عبد الوحيد تمار، في غاية الضجر من مداخلات بلغة الخشب تارة وبلغة التملق تارة أخرى، بعدما غابت ضغوطات المعارضة في المداخلات، التي كان قد نبه إليها نواب حزبه عشية عرض المخطط، ودعاهم إلى التكفل بالرد عليها وعدم تركه وحيدا في مواجهتهم، ظنا منه أن الأزمة التي جاء يحمل حقيقتها المرة إلى الشعب عبر النواب، ستصدم هؤلاء، وتدعوهم إلى الانتباه على الأقل لرفض خيار الاستدانة الداخلية ، أو ما يعرف بـ التمويل غير التقليدي ، لا سيما أنه شكل مادة دسمة لأحزاب سياسية معارضة، عارضت هذا الخيار بشدة، وسوقته في إطار انتقادات لاذعة للحكومة والسلطة على العموم.

غير أنه كان يركز كلما تعلق الأمر بشكوى بخصوص غياب أمر تنموي ضروري، لا سيما ما تعلق بالكهرباء والمياه، حيث شوهد الوزير الأول وهو يتوقف يهمس في أذن فرعون مرة، بدا كأنه يعقب على مداخلة نائب عن جبهة المستقبل انتقد فيها خيار الحكومة اللجوء إلى التمويل غير التقليدي وطالب بتغيير العملة لاستقطاب الأموال التي تدور في السوق الموازية، حيث قال إنها بلغت 50 بالمائة من الأموال الموجودة داخل المنظومة البنكية. كما همس أويحيى مرة أخرى في أذن وزير الطاقة يوسف يوسفي، متسائلا عن قرية بولاية باتنة، اشتكت نائب أخرى عن عدم ربطها بالكهرباء، في وقت تتفاخر الحكومة بـ جزائر كلها ضاوية .

نواب الأرندي يغرقون في الشيتة للأمين العام

بالمقابل، تجاوز نواب التجمع الوطني الديمقراطي الرسالة التي جاءت على شكل تعليمة وجهها إليهم الأمين العام أحمد أويحيى، عشية عرضه مخطط الحكومة، دعاهم فيها إلى عدم التغيب عن الجلسات، وغرقوا في خطابات الإطراء والثناء، وتجديد التهنئة على تعيينه وزيرا أول، رغم مرور أكثر من شهر عن ذلك، والتقوه فيه أكثر من مرتين. ورغم أن عدد المداخلات الخاصة بنواب الأرندي قد بلغت 89 مداخلة، وهو رقم يقارب عددهم الإجمالي ولا ينقصه سوى 11 نائبا، وفقا لما استقيناه من إدارة البرلمان، إلا أن الجهة المخصصة لهم بدت شاغرة، ولم يحضروا الجلسة مثلهم مثل نواب حزب جبهة التحرير الوطني الذين اختفت أصواتهم في ثاني أيام النقاش حول مخطط عمل الحكومة.

وغرق نواب الراندو في الشيتة للأمين العام، الذي لم يظهر أنه راضٍ عنها، فكان يطأطئ رأسه في أحيان كثيرة ويضع يده على رأسه أحيانا أخرى، مستعملين عبارات من قبيل الرجل الصريح و المنقذ . الموقف الوحيد الذي بدا وكأن أويحيى كان راضيا عنه، هو مداخلة نائب من الحزب عن ولاية أم البواقي، تكفلت بالرد على زميلتها من جبهة المستقبل، تلك التي طالبت بتغيير العملة الوطنية لإجبار أصحاب الشكارة الذين تدور أموالهم في السوق الموازية على إدخالها للبنوك، وقالت نائب الأرندي إن أويحيى لم يخبرنا يوما لا بصفته وزيرا أول ولا بصفته أمينا عاما أن حجم الأموال في السوق الموازية يساوي 50 بالمائة من إجمالي الأموال .