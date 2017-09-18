رفضوا التقاعد وطالبوا بإعادة إدماجهم

أساتذة يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو

اعتصم العشرات من الأساتذة المحالين على التقاعد من طرف مديرية التربية لولاية تيزي وزو، أمس، أمام مقر الهيئة، تنديدا بقرار إحالتهم على التقاعد من طرف المصالح الوصية على التقاعد دون علمهم.

طالب الأساتذة المعتصمون مسؤولي القطاع بإدماجهم من جديد في مناصب عملهم. وحسبما أكده المحتجون الذين سبق لهم أن احتجوا بسبب سابقة هي الأولى من نوعها، أمام مقر المديرية ومنذ الدخول المدرسي الجديد للمرة الثالثة على التوالي، وحسبهم فإن مصالح مديرية التربية تعمدت إحالتهم على التقاعد رغما عنهم، رغم أن القانون المتعامل به في هذا الشأن جد واضح وينص على أن كل طالب للتقاعد عليه استلام القرار النهائي من طرف الوصاية والتوقيع عليه، إلا أن الأساتذة المعنيين بقرار المديرية جلهم لم يستقبلوا هذه القرارات النهائية وما تحصلوا عليه هو مجرد قرار أولي، والأغلبية رفضوا التوقيع عليه. ومن حقهم ذلك، يقول محدثونا، كما أضافوا أن حتى الأساتذة الذين وقعوا على قرارات الإحالة على التقاعد لم يكن ذلك بملئ إرادتهم بل تحت ضغط مصلحة المنازعات التي استدعتهم أكثر من مرة، وأكثر من ذلك قال الأساتذة إن ما صدر من طرف مديرية التربية التي أبدت موافقتها النهائية على كل ملفات التقاعد من الوهلة الأولى دون الأخذ بعين الاعتبار مخالف لما هو منصوص في القانون الذي يمنح للمعني بالأمر مهلة 6 أشهر للتوقيع على قرار الإحالة من عدمه، وعليه طالب الأساتذة الوصاية بالنظر في قضيتهم وإعادة إدماجهم في مناصب عملهم في أقرب الآجال.