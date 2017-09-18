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إينيا يطالب بمعاقبة المسؤولين ويهدد بالإضراب

أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران

  18 سبتمبر 2017 - 19:24   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران

طالب الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، أمس، فرع السانيا غرب وهران، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمدير العام لديوان الخدمات الجامعية، بإيفاد لجنة تحقيق بصفة عاجلة،عقب إقدام مسؤول أعوان الأمن وعدد من رفاقه على الاعتداء بالضرب المبرح على عدد من الطالبات بالإقامة الجامعية الذكرى الثلاثون للإناث بالسانيا خلال اليوم الأول من الدخول الجامعي.

 

كشف ممثل  إينيا  لـ  المحور اليومي ، عن تعرض عدد من الطالبات للضرب المبرح وتم جرهن من داخل الإقامة إلى خارجها على يد عدد من أعوان الأمن ومسؤولهم الأول، أمام أنظار أوليائهن الذين كانوا معهن لغرض الاطمئنان على فلذات أكبادهم، وقامت الطالبات اللائي تعرضن للضرب بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن للسانيا، واستنادا إلى مقطع فيديو توثيقي تحصلنا عليه يظهر أعوان الأمن يضربون الطالبات ويسحبونهن من شعورهن، وسط فوضى عارمة و صراخ عال، ناهيك عن تلفظ أعوان الأمن بعبارات مشينة ومخلة بالحياء، مما أدى إلى تعرض بعض الطالبات للإغماء، وأمام المهزلة التي وقعت حسبما وصفها  الإينيا  طالب المسؤولين عن القطاع بتوقيف مسؤول الأمن ومعاقبته رفقة أعوان الأمن المتورطين في ضرب وإهانة الطالبات، وأمهل التنظيم الطلابي المسؤولين يومين لإعادة كرامة الطالبات أو الدخول في إضراب ولائي يمس جميع الإقامات الجامعية والمعاهد والكليات، واصفين ما حدث بالفضيحة المدوية، خصوصا أن الموسم الجامعي شهد كارثة بالإقامة ذاتها، وهي محاولة إطعام الطالبات بقنطار من الدجاج الفاسد، مما دفع إلى تدخل الوزارة بإنهائها مهام مدير الخدمات الجامعية للسانيا.

أحمد بن عطية

 

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