وصفت محاكمة الطبيبة والقابلات بالجلفة بـ السياسية

نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بشلّ القطاع

هددت نقابة ممارسي الصحة العمومية بشل القطاع في حال بقاء الأوضاع على ماهي عليها بالدخول في احتجاجات واسعة النطاق، ووصفة أطوار محاكمة الطبية والي وكذا القابلات بالجلفة الذين اتهموا بالتسبب في وفاة الأم وجنيها بالسياسية وليست قضائية، جاءت من أجل امتصاص غضب المواطنين، وطالبت بالإفراج الفوري عن كل الموقوفين.

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة الياس مرابط، أنه تم تحديد بداية شهر أكتوبر كتاريخ لعقد مجلسها الوطني، لمناقشة الأوضاع المهنية وكذا الاجتماعية لمهنيي القطاع التي وعد الوزير السابق بحلها لكن دون أن ينفذ وعده، مشيرا إلى أنهم ينتظرون الوزير مختار حزبلاوي بالتحرك الفوري، وذكرت النقابة أنه من بين أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها، تعديل القانون الأساسي لمهنيي القطاع، بالإضافة إلى معالجة مشكلة طبيب الأسنان مع تصنيف سلم الأجور، وكذا مشكل الأمن على مستوى المؤسسات الصحية التي عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة. وهدد الياس مرابط، بالدخول في احتجاجات واسعة النقاط في حال بقاء الأوضاع على كما هي في قطاع الصحة الذي يعاني من عدة مشاكل وتأزمت الأوضاع أكثر مع حادثة الجلفة، حيث قال لن نبقى نعمل تحت طائلة التهديدات ، مطالبا بالأفراج الفوري عن المحتجزين في الحبس الاحتياطي بالجلفة، مذكرا أنه لا داعي لوضعهم في الحبس، باعتبار أن الطبيبة كانت غائبة عن مكان عملها، متمنيا أن يكون تاريخ 20 سبتمبر تاريخ للأفراج عن الطاقم المحتجز ونهاية الكابوس.

من جهته وصف المحامي أمين سيدهم، المكلف من قبل النقابة ذاتها بالدفاع عن المهنيين المحتجزين في قضية الجلفة، أطوار المحاكمة بالسياسة جاءت نتيجة لضغوطات الشارع وليست محاكمة قضائية مبنية على المبادئ القانونية، وذكر أن القضية سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية وقطاع الصحة، متسائلا عن كيفية متابعة الطبيبة وحبسها بتهمة عدم يد المساعدة للمرأة المتوفاة، وهي ليست موجودة أصلا في المستشفى حينها، مشيرا إلى أن هذا يعتبر خرقا للقانون الذي تنتهجه المحكمة بإصرارها على الحبس المؤقت للمتهمين في القضية.