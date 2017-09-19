مدير السكن.."هدفنا تسليم 1.6مليون وحدة سكنية ولا تغيير في صيغة "عدل"

أوضح مدير السكن بوزارة السكن و العمران و المدينة كمال ناصري للإذاعة الأولى أن صيغة الترقوي المدعم ليست بديلا لصيغة الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره"عدل"

و قال المسؤول الأول بمديرية السكن بالوزارة"إن هدفنا بالنسبة للخماسي الحالي هو تسليم ما يقارب مليون و ستمائة ألف و حدة سكنية من مختلف الصيغ".و وأضاف ناصري يقول:"كتقييم أول من بداية الخماسي و إلى غاية جوان 2017 تم تسليم ما يقارب 730 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ أي ما يقارب 50 في المائة من الهدف المسطر و سنواصل العمل مهما كانت الظروف" كما جدد التأكيد على "أنه لا تغيير في صيغة عدل" و طمأن كل المكتتبين "أنهم سيحصلون على سكناتهم".مشيرا إلى "أن الأغلفة المالية مبرمجة و كذلك الإمكانيات اللازمة وأن كل شخص سيتحصل على سكنه و أن البرنامج متواصل و دفع الشطر الأول يعتبر عقدا في حد ذاته"