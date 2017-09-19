تمديد التسجيلات الجامعية للطلبة المتأخرين

كشف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحكيم آيت زاي أنه أعطيت فرصة أخرى للطلبة المتحصلين على بكالوريا 2017 و المتأخرين عن التسجيلات الجامعية الأولية في الفترة من الـ 19 إلى الـ 21 سبتمبر الجاري حيث ستمنح لهم الاختيارات حسب الأماكن المتاحة و يكون ذلك عبر الأرضية الإلكترونية ، و في نفس الوقت ستمنح فرصة لطلبة بكالوريا 2016 و الذين يرغبون في اجراء تحويلات معينة

وأضاف المدير الفرعي المكلف بالمدارس العليا بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحكيم آيت زاي خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الوزارة والمؤسسات الجامعية استقبلت 18 ألف طلب تحويل ومنهم من تم قبولهم نتيجة استوفائهم لكافة الشروط.وأشار ضيف الأولى إلى أن جديد هذه السنة قد أتيحت الفرصة للطالب الجامعي من حيث الوقت و الاختيار و كان ذلك خلال شهر أوت لمن كان يود تغيير التخصص حسب المعدلات المسموح بها، كما كانت التسجيلات الأولية عل مرحلتين مع اختيار التخصصات

26 عرض تكويني جديد ذو صبغة مهنية تم فتحه هذه السنة

كما أكد عبد الحكيم آيت زاي أنه هذه السنة تم فتح 26 عرضا تكوينيا جديدا يكتسي صبغة مهنية حيث دعمت شبكة المعاهد التكنولوجية بمشاركة المقاولين والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية ، كما تم فتح عروض لرقمنة الإدارة ففي جامعة سطيف يوجد تخصص "رقمنة الإدارة" و "الهندسة المعمارية" مجال الطبوغرافيا في تلمسان و تكون التخصصات المهنية بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين و هي موجودة في مختلف المعاهد بالوطن مثل الصناعات الغذائية وهذا حسب خصائص كل ولاية و ما تتطلبه السوق الجزائرية