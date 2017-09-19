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توفير أزيد من 400 ألف منصب شغل خلال 2017

  19 سبتمبر 2017 - 11:37   قرئ 4 مرة   0 تعليق   الوطني
توفير أزيد من 400 ألف منصب شغل خلال 2017

قال المديرالعام للوكالة الوطنية  للتشغيل محمد الطاهر شعلال هذا الثلاثاء إن توفير مناصب الشعل مرتبط ارتباطا وثيقا بوتيرة نمو الاقتصاد الوطني

وفي عرضه لحصيلة العام الجاري كشف شعلال خلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة عن تنصيب أزيد من  257300 طالب عمل في القطاع الاقتصادي مؤكدا غلق السنة الجارية بتوفيرأكثر من 400ألف منصب شغل، وهو إنجاز يؤكد المتحدث يتجاوز الأهداف المسطرة من قبل الحكومة.ويوفر القطاع الخاص في هذا الشأن ما نسبته  77 بالمئة من مناصب الشغل مقابل 23 بالمئة مسجلة في القطاع العام، مثمنا التوجه المهني الجديد الذي يراعي احتياجات عالم الشغل والذي يترجمه استحواذ 65 بالمئة من خريجي مراكز التكوين المهني على مشاريع "أونساج".وفي سياق حديثه عن التشغيل في مخطط عمل الحكومة أكد محمد الطاهر شعلال أنه يهدف لخلق 400 ألف منصب شغل و 23 ألف مؤسسة مصغرة في إطار "أونساج" و 10ألاف مؤسسة أخرى في إطار "لكناك" مطمئنا الشباب بمواصلة التدابيرالخاصة بدعم التشغيل.وأشار المدير العام للوكالة الوطنية  للتشغيل في حديثه عن جهاز دعم الادماج المهني ،إلى إدماج  أكثر من مليوني شخص منذ استحداث هذا الجهاز عام 2008 فيما تم إحصاء 498 ألف طالب عمل في هذه الصيغة التي تم إعادة توجيهها نحو القطاع الاقتصادي بعد تشبع الادارة

 

 

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