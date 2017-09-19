مجلس الأمة يشارك في المؤتمر ال 10 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى بالرباط

شارك وفد برلماني عن مجلس الأمة يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري بالرباط (المغرب) في أشغال المؤتمر العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر-- الذي تنظمه الرابطة بالتعاون مع مجلس المستشارين المغربي-- عدة بنود من بينها "دراسة موازنة الرابطة, متابعة تنفيذ قراراتها و كذا اجتماعات اللجنة الإدارية و لجنة التعاون الاقتصادي بين إفريقيا والعالم العربي وكذا لجنة السلام وحل النزاعات في إفريقيا والعالم العربي".

ويتشكل الوفد البرلماني لمجلس الأمة من السادة والسيدات, حوباد بوحفص , نائب رئيس مجلس الأمة, رئيس الوفد, محمد الطيب العسكري, رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج, الى جانب أعضاء المجلس لويزة شاشوة ,الطيب جبار و محمد قطشة".