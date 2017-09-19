شريط الاخبار
وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول وزارة التعليم العالي تفرج عن رزنامة العطل الجامعية إعادة بعث 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الـ أل بي أ كانت مجمّدة ولاية تلمسان تخصص 219 حافلة طاطا مهترئة للنقل المدرسي وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الجدد وتمدد فترة التسجيلات مدرجات فارغة والتسجيلات مستمرة بعد أسبوعين عن انطلاق الدراسة بالجامعات تأجيل قضية المحامي المشطوب عمارة محسن إلى 10 أكتوبر توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب بالمدية وبرج باجي مختار الأفافاس يكشف عن قائمته الترشيحية لانتخابات المجلس الولائي بتيزي وزو الوكالة الوطنية للتشغيل توفر 400 ألف منصب شغل خلال 2017 اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تترتب عنه انعكاسات سلبية تمديد ساعات عمل مداومات المحليات إلى غاية العاشرة ليلا 10 نواب يراسلون أويحيى حول قضية سيفيتال - ميناء بجاية قايد صالح يعدد ستة تهديدات كبرى تتربص بأمن الجزائر أشخاص تسببوا في نكسة المدرسة الجزائرية أرادوا توقيع بيان ضد بن غبريت أويحيى يناقش حلول الأزمة الاقتصادية مع مقاعد شاغرة! لجنة تحقيق تحل بمديرية التجارة لوهران وترفع تقريرا أسود لبن مرادي زطشي الديكتاتور يقيل مدير مركز سيدي موسى لإرضاء صديقه! استرجاع 18 سيارة مهرّبة من إسبانيا وفرنسا عبر ميناء مستغانم نقابة ممارسي الصحة العمومية تهدد بشلّ القطاع أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران أساتذة يعتصمون أمام مقر مديرية التربية بتيزي وزو أعوان أمن يعتدون على طالبات بإقامة الذكرى الثلاثين في وهران معاهد التكوين تستقبل 180 ألف مسجل و1500 مكوّن جديد استعمال أجهزة الكشف عن المعادن لتفتيش مرتادي مراكز الأمن تمار ينفي تحويل مساكن عدل إلى أل.بي.أ أخطاء في الوثائق تحرم مواطنين من الترشح للمحليات بتيزي وزو نواب ينتقدون اللجوء لمقاربات الحكومات الغربية لحل الأزمة الاقتصادية مصير عشرات الحراقة الجزائريين نحو أوروبا ما زال مجهولا معالجة 63 قضية إجرامية بتقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات دمج الفلاحة بتربية المائيات لتنمية مستدامة بمستغانم
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات

في ردها على إعلان بعضها عن شل القطاع

وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات

  19 سبتمبر 2017 - 19:28   قرئ 81 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات

ردت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حول إعلان بعض النقابات عن الدخول في احتجاجات واسعة النطاق، مطلع الدخول الاجتماعي في حال عدم استجابة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمطالبهم، مؤكدة أن أبواب النقاش تبقى مفتوحة مع الجميع دون استثناء من أجل إيجاد أرضية حوار لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وأوضحت  أن النقابات حرة في اتخاذ أي قرار. 

 

أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات  سليم بلقسام ، أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، منذ توليه الحقيبة الوزارية فتح باب النقاش مع مختلف نقابات القطاع دون استثناء، حيث استقبلهم في مقر الوزارة بداية من تسلمه لمهامه على الوزارة، وأشار إلى أن الجلسات تبقى مستمرة مع الجميع التي بدأت منذ شهرين على الأقل، قصد مناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع ومحاولة إيجاد الحلول لها، خاصة المتعلقة بالمطالب المهنية والاجتماعية وظروف ممارسة مهنيي القطاع لواجبهم. وقــــال المتحدث لـ  المحور اليومي ، أمس،  إن كل نقابة حرة في اتخاذ أي موقف حول دخولها في حركة احتجاجية، موضحا أنه لن يعلق على هذا الموقف .

للإشارة، هددت نقابة ممارسي الصحة العمومية، بشل قطاع الصحة مطلع شهر سبتمبر، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها خاصة المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، وكذا تصنيف سلم الأجور، إضافة إلى مشكل غياب الأمن الذي في المستشفيات الذي عرف منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، داعيا وزارة الصحة إلى اتخاذ موقف من أجل حماية موظفي الصحة الذين يتعرضون إلى اعتداءات يومية أثناء تأدية مهامهم. طالبت النقابة ذاتها، بالإفراج الفوري عن الموقوفين في حادثة الجلفة المتكون من ثلاث قابلات وكذا الطبيبة  والي ، التي كانت موجودة بالعاصمة، والذين اتهموا بالتسبب في قضية وفاة حامل وجنينها، ووصفت نقابة ممارسي الصحة العمومية أطوار المحاكمة بالسياسية، جاءت من أجل امتصاص غضب الشعب لا أكثر ولا أقل، محذرة من تأسيس وزارة الصحة كطرف مدني في القضية، كما دعت إلى فتح المناقشة حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي يشوبه غموض كبير.

نادية حدار

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات