في ردها على إعلان بعضها عن شل القطاع

وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات

ردت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات حول إعلان بعض النقابات عن الدخول في احتجاجات واسعة النطاق، مطلع الدخول الاجتماعي في حال عدم استجابة وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات لمطالبهم، مؤكدة أن أبواب النقاش تبقى مفتوحة مع الجميع دون استثناء من أجل إيجاد أرضية حوار لحل مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع، وأوضحت أن النقابات حرة في اتخاذ أي قرار.

أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات سليم بلقسام ، أن وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، منذ توليه الحقيبة الوزارية فتح باب النقاش مع مختلف نقابات القطاع دون استثناء، حيث استقبلهم في مقر الوزارة بداية من تسلمه لمهامه على الوزارة، وأشار إلى أن الجلسات تبقى مستمرة مع الجميع التي بدأت منذ شهرين على الأقل، قصد مناقشة مختلف المشاكل التي يعاني منها القطاع ومحاولة إيجاد الحلول لها، خاصة المتعلقة بالمطالب المهنية والاجتماعية وظروف ممارسة مهنيي القطاع لواجبهم. وقــــال المتحدث لـ المحور اليومي ، أمس، إن كل نقابة حرة في اتخاذ أي موقف حول دخولها في حركة احتجاجية، موضحا أنه لن يعلق على هذا الموقف .

للإشارة، هددت نقابة ممارسي الصحة العمومية، بشل قطاع الصحة مطلع شهر سبتمبر، في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها خاصة المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، وكذا تصنيف سلم الأجور، إضافة إلى مشكل غياب الأمن الذي في المستشفيات الذي عرف منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، داعيا وزارة الصحة إلى اتخاذ موقف من أجل حماية موظفي الصحة الذين يتعرضون إلى اعتداءات يومية أثناء تأدية مهامهم. طالبت النقابة ذاتها، بالإفراج الفوري عن الموقوفين في حادثة الجلفة المتكون من ثلاث قابلات وكذا الطبيبة والي ، التي كانت موجودة بالعاصمة، والذين اتهموا بالتسبب في قضية وفاة حامل وجنينها، ووصفت نقابة ممارسي الصحة العمومية أطوار المحاكمة بالسياسية، جاءت من أجل امتصاص غضب الشعب لا أكثر ولا أقل، محذرة من تأسيس وزارة الصحة كطرف مدني في القضية، كما دعت إلى فتح المناقشة حول مشروع قانون الصحة الجديد الذي يشوبه غموض كبير.