دعوات لتجسيد الحوار والإجماع الوطني لحل الأزمة

كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس

سحبت كتل المعارضة المشاكل السياسية وهي تقدم مداخلاتها في ختام النقاش حول مخطط عمل الحكومة، وأخضعت الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جلسة محاكمة حول فشل الحكومات المتعاقبة والتي عدّدها الأفافاس بـ 19 حكومة، في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية، في الوقت الذي اختارت الموالاة الدفاع عن برنامج الرئيس ومعه كل الحكومات التي عينها.

أعربت المجموعات البرلمانية المعارضة، عن تخوفها من لجوء الحكومة للتمويل غير التقليدي، داعية الدولة إلى التحرك لتحصيل أموالها التي قُدمت على شكل إعفاءات جبائية وجمركية، في الوقت الذي أكدت كتل الموالاة مساندتها للإصلاحات الاقتصادية التي ستباشرها حكومة أحمد أويحيى.

أعاد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إثارة إشكالية اختلاط المال بالسياسة، مؤكدا أنه ورغم التزامات الرئيس منذ 2011 بتطهير الممارسة السياسية لكن النقيض ما يحصل اليوم، حيث أصبحت هذه الظاهرة خطرا يهدد مؤسسات الدولة والديمقراطية السياسية.

وأكد جودي أنه لا يمكن وضع برنامج عمل دون تقديم حصيلة خاصة بسياسة الخوصصة والمستثمرين الذين استفادوا من دعم الدولة خاصة من أوندي ، وكذا حصيلة الاعفاءات الضريبية التي استفاد منها رجال أعمال بعينهم، واقترح الحزب قبل إعداد برنامج عمل يعالج الأزمة، إعدادا حصيلة الامتيازات التي قُدمت للمستثمرين وتحصيل الدولة لأموالها المقدرة بـ 20 مليار دولار، والتي قدمتها على شكل إعفاءات ضريبية، تضخيم الفواتير والحقوق الجمركية. ودافع حزب العمال عن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، من قبل أحزاب إسلاموية منتقدا صمت الحكومة عن الحملة التي تتعرض لها. واعتبر رئيس كتلة الأفافاس، شافع بوعيش، أن التغيير المتتالي للحكومات يفقد المواطن للثقة في الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن الأفافاس مقتنع أن الأزمة الحادة تقتضي إجماعا وطنيا يضمن استمرارية الدولة من خلال بناء مؤسسات والعمل على تقويتها وجعلها في خدمة البلاد والمجتمع ولا في خدمة العصب واللوبيات ، لأنه يرى أن الأزمة كانت حاضرة عندما لجأت الجزائر إلى إعادة جدولة ديونها الخارجية في تسعينيات القرن الماضي، وكانت الأزمة حاضرة في زمن البحبوحة المالية، هذا المصطلح الذي استعمل باسم تنفيذ برنامج الرئيس .

وبالنسبة لمقترحات الحكومة حول الأزمة الاقتصادية، قال بوعيش إن آلية التمويل غير التقليدي، يرفضه الأفافاس، حيث لا مقارنة اقتصادنا الهش باقتصادات قوى عظمى كالولايات المتحدة، اليابان وبريطانيا بينما المقارنة تكون أصح بفينزويلا واليونان.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن المخطّط لم يحدد آجال الإنجاز وآليات التّقييم، كما يعتبر مخطّط طوارئ اقتصادية اعتمد على سياسات ووسائل غير تقليدية، ولكن برجال تقليديين هم من كانوا سببا في الأزمة، وفشلوا في استغلال البحبوحة المالية .

واقترح بن خلاف إعادة النظر في سياسة التحصيل الجبائي غير المجدية، اعتماد مقاربة الحلول القضائية في معالجة ملفات التهرّب الضريبي ومطاردة المتهرّبين والغشّاشين، إخضاع أموال السوق الموازية المقدّرة بـ 60 مليار دولار للضريبة، استرجاع القروض التي منحت بدون ضمانات أثناء ما كان يسمى بالبحبوحة المالية، بعث إصلاحات جذريّة على المنظومة المصرفية لاسترجاع الثقة بين البنك والمواطن.

وسجلت الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، أنه بالرغم من التأكيدات المتكرّرة على الحوار إلا أنّه لا تزال لم تتوفّر الإرادة السياسية العليا في مباشرته، معتبرا أن لقاء الثلاثية وأحزاب الموالاة ليس سوى مظهرًا من المونولوج السياسي والديكور الشكلي ولا يمثّل إلا حوارًا مع الذّات .

وهاجم رئيس المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، بربارة الشيخ، دعاة الثورة السلمية عبر العالم الافتراضي، مؤكدا أنه لا توجد ثورة سلمية في العالم. مؤكدا دعم أمبيا للوزير الأول في الإصلاحات الاقتصادية، منتقدا العراقيل البيروقراطية للمستثمرين في الهضاب العليا، مؤكدا أن أصل مشكل الاستثمار في الجزائر يكمن في العقار، داعيا إلى فتح البنوك الخاصة.