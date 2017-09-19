بمقر الوحدة 406 لحفظ النظام بورقلة

منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول

احتضن منتدى الأمن الوطني بمقر الوحدة 406 لحفظ النظام لأمن ولاية ورقلة، أمس، محاضرة نشطها عميد أول للشرطة بن يمينة عباد رئيس مكتب التعاون الدولي، تناول موضوعها مقومات نجاح آلية التعاون الشرطي الإفريقي أفريبول ، لفائدة موظفي الشرطة التابعين للمفتشية الجهوية لشرطة الجنوب الشرقي، بحضور ممثلي المجتمع المدني والهيئة الإعلامية بولاية ورقلة.

عرض رئيس مكتب التعاون الدولي في مداخلته خلال هذه الندوة، أهم المحطات التاريخية البارزة التي مر بها تأسيس هذه المنظمة الإقليمية، انطلاقا من طرح الفكرة خلال أشغال الدورة الثانية والعشرون للمؤتمر الإقليمي الإفريقي للإنتربول المنعقد يومي 10 و11 سبتمبر 2013 بوهران بالجزائر، وصولا إلى انتخاب اللواء المدير العام للأمن الوطني على رأس آلية التعاون الشرطي الإفريقي الأفريبول، واحتضان الجزائر مقرا لهذه الآلية الشرطية الإفريقية، بعد أن استهل برنامج المحاضرة بالاستماع إلى النشيد الوطني الجزائري، لتتبعه دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني، تلتها مباشرة كلمة ترحيبية لمراقب الشرطة العلمي عبد السلام المفتش الجهوي لشرطة الجنوب الشرقي بورقلة، التي أكد فيها حرص اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على تمكين كافة موظفي الشرطة عبر التراب الوطني من الاستفادة من هذه المحاضرات التي تساهم في تعزيز وإثراء معارف موظفي الشرطة في شتى المجالات، وفي ختام المحاضرة، قام موظفو الشرطة بالمفتشية الجهوية للشرطة بالجنوب الشرقي ورقلة بتكريم اللواء المدير العام للأمن الوطني، بمناسبة انتخابه على رأس آلية التعاون الإفريقي الشرطي أفريبول، وكذا تقديرا منهم واعترافا للجهود المبذولة من قبل اللواء المدير العام للأمن الوطني، مثمنين حرصه الدائم على مرافقة موظفي الشرطة بمختلف رتبهم في مختلف المناسبات والمجالات.

منيرة ابتسام طوبالي