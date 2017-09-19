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ستتم المصادقة عليها في آخر دورة للمجلس الولائي اليوم

194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018

  19 سبتمبر 2017 - 19:49   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018

من المرتقب أن يصادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، اليوم، وفي آخر دورة عادية للعهدة الحالية، على الميزانية الأولية للولاية والمقدرة بـ 194 مليار سنتيم حسبما علمته  المحور اليومي  من مصادر مقربة من المجلس، وهي الميزانية التي عرفت ارتفاعا بفارق ملياري سنتيم مقارنة بنظيرتها المصادق عليه لسنة 2017 التي لم تتجاوز 192 مليار سنتيم.

 

تقدر ميزانية التسيير للسنة القادمة بـ 176.3 مليار، في حين خصص ما قيمته 18.3 مليار كميزانية للتجهيز، وسيتم تخصيص لأول مرة مبلغ قيمته 4 ملايير سنتيم لقطاع الغابات من أجل تجديد حظيرته وتدعيمها بسيارات حديثة لجعله أكثر فعالية في التدخل، وهو القرار المعتمد ضمن سياسة السلطات في اجتناب تكرار سيناريو الحرائق الأخيرة التي ضربت مناطق عدة من إقليم تيزي وزو، كما سيتطرق جدول أعمال المجلس خلال دورته العادية إلى قراءة التقرير النهائي للجنة المكلفة بإحصاء خسائر الحرائق الأخيرة مع رفعه إلى الجهات الوصية من أجل تعويضات المتضررين. وبرمج المجلس الشعبي الولائي كلا من الدخول المدرسي والجامعي لسنة 2016-2017 ضمن أجندة أعماله، حيث ستتم وتحت إشراف مسؤولي القطاع مناقشة واقع القطاعين مع الكشف عن الميزانية التي ستخصص لإعادة ترميم المؤسسات التربوية التي تتراوح قيمتها 4.3 ملايير، في حين من المرتقب أن يستفيد وحسب المعطيات التي بحوزتنا قطع الشباب والرياضة بتمويل قدره 20 مليار سنتيم، كما سيستفيد قطاع الضمان الاجتماعي من أكثر من 17 مليارا في إطار تجسيد العملية التضامنية خلال شخر رمضان بما فيها قفة رمضان، إضافة إلى تخصيص ما قيمته 6 ملايير كميزانية للبلديات.

أغيلاس. ب

 

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