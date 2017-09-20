افتتاح موسم السياحة الصحراوية مطلع أكتوبر بتمنراست

أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري أن الوثيقة الأساسية في مخطط عمل الحكومة يوجد بند خاص بالسياحة ويرتكز على ثلاثة محاور ، الأول يتمثل في ترقية الاستثمار بكل أبعاده، والثاني يتمحور في وجهة الجزائر عن طريق الترويج مع توفير الإمكانيات والمحور الأخير يتعلق بترقية منتجات الصناعات التقليدية التي لها علاقة مع ترقية السياحة و تطورها

وأشار حسان مرموري خلال استضافته هذا الأربعاء في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى إلى أن السياحة تمثل نسبة تقارب 11 بالمائة من الدخل الإجمالي للدول ، وفي الجزائر نسبتها 2 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا ، وسنسعى لرفعها مستقبلا وفقا للمخططات السياحية على مستوى كل الولايات حتى 2030 .وبخصوص اقتراب موسم السياحة الصحراوية ، أفاد حسان مرموري أن التحضيرات انطلقت منذ مدة و بإشراك مجموعة من القطاعات، كاشفا أن الافتتاح الرسمي لهذا الموسم سيكون يومي الفاتح و 2 أكتوبر المقبل بمدينة تمنراست، و بالمناسبة قد وجهت دعوات رسمية لبعض سفراء الدول التي تشمل على الأسواق التقليدية ولها علاقة مع السياحة الجزائرية، مشيرا إلى أنه هناك لجنة خاصة لتسهيل كل الإجراءات بالنسبة للسياح ولاسيما منح التأشيرة في ظرف قصير، كما أن المحيط السياحي مؤمن و يمكن استقطاب السياح من غير أوروبا كالصين