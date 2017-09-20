اتفاقية شراكة بين قطاعي السياحة والتكوين لتعزيز الكفاءات

أبرز وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسان مرموري، أمس بالجزائر العاصمة ضرورة تعزيز كفاءات محترفي القطاع من خلال تقديم تكوين نوعي ومتواصل

وقال مرموري على هامش التوقيع على اتفاقية خاصة بين للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل ومجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية الى أن مفتاح نجاح المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي بادر به قطاعه "يظل التكوين خصوصا في سياق يفرض على السياحة المنافسة على عدة جبهات أي سوق السياحة من جهة والمنافسة الداخلية من حيث تأهيل المورد البشري من جهة اخرى".وذكر بهذه المناسبة بأن "الدولة والسلطات العمومية قد أولت اهمية لهذا القطاع بتركيز الجهود على مجال الاستثمار السياحي" من خلال اطلاق مشاريع سياحية جديدة ( 1.800 مشروع معتمد منها أكثر من 500 مشروع في طور الانجاز على الصعيد الوطني و197 مشروع بولاية الجزائر وحدها).أضاف الوزير أن "هذه المشاريع من شأنها ضمان أزيد من 200.000 سرير جديد منها 39.000 لولاية الجزائر العاصمة و50.000 منصب عمل مباشر منها 18.000 لولاية الجزائر في مختلف الخدمات المرتبطة بالسياحة".كما اشار الوزير الى أنه في اطار تعزيز وعصرنة طاقات استقبال الهياكل الموجودة والتابعة للمجمع "فإنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 120 مليار دينار (قروض بنكية) لعصرنة 66 وحدة فندقية عبر التراب الوطني".وأوضح مرموري بأن قطاع السياحة يساهم "بنسبة 2 بالمائة في الناتج الداخلي الخام وهي نسبة تبقى جد ضئيلة بالنظر للإمكانات التي يزخر بها القطاع " كما قال مضيفا بأنه "من بين الاهداف الرئيسية التي يتعين تحقيقها في سياق تجسيد المخطط التوجيهي هوبلوغ نسبة 4 الى 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام"