بعدما غرق الإسلاميون والأفافاس في المسائل السياسية

الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان

بروز العنصر النسوي لحمل حلول الأزمة الاقتصادية

أبانت ثلاثة أيام من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، تراجع ظهور المعارضة التقليدية ، بعدما انزوت الأحزاب الإسلامية في التسويق لأفكارها خارج قبة البرلمان، وأبقت جبهة القوى الاشتراكية على الخطاب القديم المناهض لـ النظام السياسي ، تاركين بذلك نوابا شباب من الأرسيدي وجبهة المستقبل وحزب العمال، يشكلون الخارطة السياسية الجديدة للمعارضة في المجلس الشعبي الوطني.

ليست مكاتب المجموعات البرلمانية داخل قبة زيغوت يوسف وحدها من غيرت مواقعها، بترتيبات من إدارة البرلمان، بل بدا واضحا من خلال المداخلات التي فاقت الـ200 على مدار ثلاثة أيام من مناقشة برنامج عمل الحكومة، أن الثقل والتأثير بدوره تغير، حيث تمكن الأرسيدي من زحزحة الأفافاس، وتقدمت جبهة المستقبل مقابل تراجع الإسلاميين الذين خفت صوتهم واختفى نوابهم من بهو المجلس بعدما كانوا يُلتقطون في كل مرة من قبل كاميرات القنوات التلفزيونية الخاصة يوزعون تصريحات معارضة للحكومة غير مكتفين بمداخلاتهم النارية .

وخرجت مداخلات نواب جبهة القوى الاشتراكية عن الاقتصاد ، فاختاروا خطابا سياسيا واجتماعيا، ينسجم مع طرح الأفافاس، ختمها رئيس المجموعة البرلمانية للحزب، الذي كان سباقا إلى محاكمة أويحيى على أداء 19 حكومة، رافعا شعار الإجماع الوطني ، الذي تحول إلى مطلب استعجالي لحل جميع الأزمات. في الوقت الذي غاب صوت الإسلاميين، رغم أن أويحيى، بدا واضحا من خلال تنبيه نوابه عشية عرض المخطط، أنهم كانوا المقصودين من جزء من كلامه، لكن خوفه لم يكن في محله، بدده تغيبهم عن الجلسات ومداخلات أخرى غرقت في توجيه أسهم الانتقاد إلى وزيرة التربية الوطنية بخصوص قضية البسملة .

بالمقابل، ترك هذا التراجع المكان شاغرا أمام تقدم ملحوظ ولافت للعائد إلى مبنى البرلمان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، وحزب العمال وجبهة المستقبل، هذا الحزب الفتي الذي أبدى نوابه إلماما بالوضع الاقتصادي وقدموا مقترحات كبدائل، ردا على اتهامات الموالاة للمعارضة بأنها لا تطرح بدائل.

وبدا لافتا بروز العنصر النسوي بقوة، من الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل، حيث شهدت جلسات المناقشة مداخلات حادة لـ سياسيات ناشئات، أسلن العرق البارد للوزير الأول أحمد أويحيى، وتمكنّ من خطف الأضواء، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بقوة مداخلاتهن عبر مقاطع فيديو، حيث قدّمن تصورات عميقة للوضع الاقتصادي بعيدا عن الشعبوية والأرقام الخاطئة.

برلمانيات يُسلن العرق البارد لأويحيى

ظهرت النائب عن حزب العمال، خديجة بودين، مساء اليوم الأول من النقاش، في غاية الإلمام وهي التي تسجل أول عهدة برلمانية لها، وطالبت الحكومة بتحصيل أموالها الموجودة خارج الخزينة وذهبت على شكل إعفاءات ضريبية وجمركية فاقت قيمتها 20 مليار دولار. كما أبانت النائب عن جبهة المستقبل، نسيمة عزوار، عن قدرات هائلة في الإلمام بالوضع الاقتصادي، وساقت مقترحات حزبها وتصوراتها لحل الأزمة الاقتصادية بدلا عن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وخاطبت أويحيى قائلة: كن شجاعا واتخذ قرارا يحسب لك، وذلك بتغيير العملة الوطنية، مثلما فعلت ذلك تركيا، عوض اللجوء إلى التمويل غير التقليدي للخزينة . كما تمكنت النائب السيدة من تحريك أويحيى، بشكواها لصالح مواطنين بولاية باتنة يعانون من نقص في الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، جعله يهمس في أذن وزير الطاقة يوسف يوسفي، متسائلا عن الموضوع. وأرغمت نائب أخرى عن جبهة المستقبل، الأرندي، على الرد عليها عندما تحدثت عن حجم الأموال التي تدور خارج البنوك. كما أعادت برلمانيات الأرسيدي مجد الحزب الديمقراطي المعارض، وهن اللواتي اخترن التدخل باللغة الأمازيغية أحيانا، وقابلن حقيقة أويحيى التي حملها إلى الشعب عبر البرلمان، بحقيقة بقاء الأرسيدي على نهج الديمقراطية والمعارضة. وبرزت بقوة، النائب نورة وعلي، وهي إحدى الموقعات على عريضة النواب العشرة الذين طالبوا الوزير الأول بفك العراقيل عن استثمارات سيفيتال في ولاية بجاية. وقالت نورة وعلي مخاطبة أويحيى، إن مخطط عمل الحكومة لم يقنع الأرسيدي، لأنه يحمل الكثير من المغالطات من قبل أشخاص كانوا خلال نفس الفترة من تسببوا بالأزمة ويريدون اليوم إقناع الشعب بحلولهم .