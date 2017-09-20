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باعتبار أن المحليات على الأبواب

تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا

  20 سبتمبر 2017 - 19:29   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الوطني
تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا

أوضح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، أن مطالبة رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال،  بتعديل قانون الانتخابات لا معنى له، باعتبار أنه جاء قبل أيام قليلة عن انطلاق الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن التعديل يستغرق وقتا طويلا نظرا للإجراءات التي يسلكها والانتخابات على الأبواب.

أقر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية لـ  المحور اليومي  أمس، بوجود عدة نقائص في قانون الانتخابات، مما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى عرقلتها، بداية بعملية جمع التوقيعات في العديد من الولايات أين تجد الأحزاب السياسية صعوبة في جمعها، إضافة إلى مختلف التعديلات التي أدخلت مؤخرا، حيث وجدت بعض الأحزاب صعوبة كبيرة في المشاركة في الانتخابات. وأشار موسى تواتي إلى أن مطالبة رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية لا معنى له، باعتبار أن المحليات على الأبواب بينما تتطلب عملية التعديل تحضيرات وكذا لجنة خاصة وبالتالي المزيد من الوقت، وأضاف أن التعديل لا مفر منه خلال الانتخابات المقبلة، ويمكن تدارك ذلك من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة كما هو معمول به في الدول الأخرى. وللإشارة فقد هدد رئيس الحزب بالاستقالة من ا لأفانا ، بعد الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها خلال نهاية شهر نوفمبر الداخل، وتأسيس حزب جديد يحمل أفكاره، في حال بقاء الأوضاع على حالها في  أفانا ، بسبب عدم احترام مناضليه القانون الأساسي وخروجهم عن المبادئ التي أسس من أجلها، إضافة إلى تقاعس الأغلبية الساحقة عن دفع اشتراكاتهم التي حددت بمبلغ رمزي، مؤكدا دخوله الانتخابات المحلية في 35 ولاية و1030 بلدية رغم هذه الظروف التي يمر بها الحزب، حيث تجري التحضيرات على قدم وساق بهدف جمع التوقيعات، كما كشف الرجل الأول على الحزب عن دفع رشوة من أجل الحصول على مقعد بالبرلمان، مما أثار العديد من التساؤلات حول عدم تحرك الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لفتح تحقيق معمق في الموضوع. من جهتها، أقرت البرلمانية عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة السادات، بوجود تذبذب في القوانين الجزائرية، مرجعة السبب إلى عدم التعمق والدراسة في صياغتها  لتصبح ملائمة للمستجدات الحاصلة، ودعت في ذات السياق إلى تأسيس لجنة للإشراف على تنظيم المسار الانتخابي.

نادية حدار

 

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