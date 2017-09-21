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وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار

  21 سبتمبر 2017 - 11:26   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الوطني
وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار

لقي 17 شخصا  مصرعهم و أصيب 5 آخرون بجروح  خطيرة إثر  حادث مروري خطير وقع أمسية امس الأربعاء عند النقطة الكيلومترية 400  بالولاية المنتدبة برج باجي مختار،  حسبما أكده مصدر بالحماية المدنية في  حصيلة جديدة. 

وتعود أسباب الحادث الذي وقع في منطقة تانزروفت على مستوى الطريق الوطني رقم  6 في شطره الرابط بين بلديتي رقاد وبرج باجي مختار إلى اصطدام عنيف بين  سيارتين رباعيتي الدفع لنقل المسافرين مما خلف هذا العدد من الضحايا وفق  المصدر ذاته.  وقال العميد فاروق عاشور أن "الحادث تسبب في موت 17 شخصا، 11 منهم أجانب و6  جزائريين"، مضيفا أن الحادث "خلف أيضا 5 جرحىي 4 أجانب و جزائري". وفور وقوع الحادث هرع كل من أعوان الحماية المدنية وعناصر الدرك الوطني إلى  عين المكان للتدخل وإجلاء الضحايا نحو مستشفى برج باجي مختار في حين فتحت  مصالح الدرك تحقيقيا ميدانيا للوقوف على ملابسات هذا الحادث المروري  الخطير.

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