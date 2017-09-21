كزافي دريونكور : مواعيد الفيزا ستعود الى طبيعتها بداية 2018

شريط الاخبار
وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول وزارة التعليم العالي تفرج عن رزنامة العطل الجامعية إعادة بعث 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الـ أل بي أ كانت مجمّدة ولاية تلمسان تخصص 219 حافلة طاطا مهترئة للنقل المدرسي وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الجدد وتمدد فترة التسجيلات مدرجات فارغة والتسجيلات مستمرة بعد أسبوعين عن انطلاق الدراسة بالجامعات تأجيل قضية المحامي المشطوب عمارة محسن إلى 10 أكتوبر توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب بالمدية وبرج باجي مختار الأفافاس يكشف عن قائمته الترشيحية لانتخابات المجلس الولائي بتيزي وزو الوكالة الوطنية للتشغيل توفر 400 ألف منصب شغل خلال 2017
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. كزافي دريونكور : مواعيد الفيزا ستعود الى طبيعتها بداية 2018

كزافي دريونكور : مواعيد الفيزا ستعود الى طبيعتها بداية 2018

  21 سبتمبر 2017 - 11:38   قرئ 35 مرة   0 تعليق   الوطني
كزافي دريونكور : مواعيد الفيزا ستعود الى طبيعتها بداية 2018

اكد سفير فرنسا بالجزائر كزافي دريونكور أن سياسة التأشيرات تكتسي أهمية بالغة في سياق سياسة حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين سجلت قفزة كبيرة، بدليل أنها عرفت نسبة نمو بـ113 في المائة ما بين 2014 و2015 و31 في المائة ما بين 2015 و2016، وبلغ عدد طلبات التأشيرات المقدمة لسلطات القنصلية الفرنسية لاسيما في إطار تأشيرات شنغن الأوروبية 594629 تأشيرة في 2016 مقابل 570646 تأشيرة في 2015، منح منها 422684 سنة 2015 و410522 سنة 2016. 

أكّد السفير في لقاء مع الصحافة بمقر السفارة وبحضور عدة مسؤولين منهم القنصل الفرنسي، على أن عدد الطلبات المودعة من قبل الجزائريين للحصول على التأشيرة تضاعف مرتين من 2012 إلى 2016، كما تضاعف عدد التأشيرات الممنوحة مرتين، مع استقرار في نسبة القبول ما بين 75 و78 في المائة حسب السنوات، مضيفا أنه بالنسبة لسنة 2017 تم تسجيل 417 ألف طلب إلى غاية 31 أوت وبهذه الوتيرة سيتم تسجيل 626 ألف طلب مع نهاية السنة. وأكد نفس المسؤول استفادة الرعايا الجزائريين من عدد معتبر من تأشيرات التنقل كل سنة، وهي تأشيرات تسمح لحاملها بالتنقل إلى فرنسا عدة مرات دون الحاجة لتجديدها، حيث تم منح في سنة 2016 ما يقارب 92 ألف تأشيرة تنقل وهو ما يمثل 35 في المائة من تأشيرات الإقامة القصيرة.  على صعيد متصل، وبخصوص المشاكل التي سجلت في عمليات إيداع طلبات التأشيرات، أكّد مسؤولو القنصلية والسفير الفرنسي،  عدم التغاضي عن عامل مهم وهو الطلب المتزايد، فقد كان عدد الطلبات المودعة في سنة 2012 يصل 281194، وقارب 600 ألف سنة 2016، يضاف إلى ذلك تسجيل بعض من الاختلالات، من بينها تسجيل بعض الوسطاء لمواعيد لدى مركز "تي ال أس" المكلف بمعالجة واستقبال الطلبات، حيث يقوم هؤلاء ببيعها فيما بعد لطالبي التأشيرات الحقيقيين، ويقوم هؤلاء الوسطاء بحجز عدة مواعيد، ثم لا يتقدمون إلى المركز في التاريخ المحدد، ونتج عن ذلك إلغاء العديد من المواعيد دون تعويضها، وقدرت نسبة عدم الحضور من 30 إلى 50 في المائة، حسب تقدير مسؤولي القنصلية الفرنسية، مما يضر بطالبي التأشيرات الذين يشتكون من طول مدة الانتظار للحصول على المواعيد.  وكشف نفس المسؤول عن اعتماد تدابير لضمان إجراءات سريعة لحجز موعد بالنسبة لبعض فئات طالبي التأشيرات، الذين يستفيدون في آجال قصيرة جدا، من بينهم المواطنون الجزائريون وعائلاتهم الذين ينتمون للمؤسسات العمومية الجزائرية أو الهيئات الاقتصادية الجزائرية أو الفرنسية والذين يتنقلون إلى فرنسا لأسباب مهنية مستعجلة والتي تندرج في إطار تطوير العلاقات الثنائية، كما يتم مراعاة الحالات الشخصية، فضلا عن اتخاذ إجراءات من أجل فتح المواعيد التي يقترحها مركز "تي ال أس" إلى غاية 31 جانفي، حيث تقرر فتح مواعيد جديدة كل أسبوع لضمان توفر المواعيد أو ما يمثل 30 ألف موعد جديد سيتم فتحه إلى نهاية السنة، لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها مع حلول سنة 2018، حيث يرتقب تنظيم مناقصة لاختيار مركز جديد لاستقبال الطلبات، في انتظار فتح بوابة "فرنسا تأشيرات" التي تسمح على المدى المنظور في إلغاء الجانب المادي لعملية الحجز.  أما بالنسبة للطلبة، فقد تم إحصاء 23 ألف طالب جزائري يزاولون دراستهم في فرنسا أي 7 في المائة من الطلبة الأجانب، حيث يمثل الطلبة الجزائريون ثالث جالية طلابية، وتستقبل فرنسا 330 ألف طالب أجنبي حسب تقدير المسؤولين الفرنسيين. 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات