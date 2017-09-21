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النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة

  21 سبتمبر 2017 - 13:04   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الوطني
النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الخميس, بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة, خلال جلسة علنية تراسها رئيس المجلس سعيد بوحجة, بحضور الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الأحد الماضي, وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور. 

وأعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة, خلال الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مخطط عمل الحكومة, عن مصادقة 341 نائبا بنعم مقابل تصويت 64 نائبا بلا وامتناع 13 نائبا عن التصويت.  و جاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد السيد اويحيى على تساؤلات النواب. وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 نائبا بالوكالة.

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