أويحيى.."الحكومة ستحافظ على سياسة الدعم الحالية في 2018"

أكد الوزير الأول، احمد أويحيى، أن الحكومة ستحافظ على المكاسب الاجتماعية خاصة سياسة الدعم التي ستبقى نفسها خلال السنة المقبلة

وأفاد أويحيى لدى رده على مداخلات النواب أن الحكومة من خلال قانون المالية 2018 لا تنوي التخلي عن سياسة الدعم الحالية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية الأساسية المدعمة كالزيت والسكر والحليب

ومن جهة أخرى, لمح الوزير الأول إلى إمكانية فرض ضريبة جديدة على سفر المواطنين إلى الخارج, مستبعدا في نفس الوقت أن يتم تطبيق هذا الإجراء في 2018. وأضاف أن مثل هذا الإجراء من شأنه ترشيد السلوك الاستهلاكي للجزائريين بشكل يدعم السياحة الداخلية, ومن الممكن -وفقه- أن توجه أموال هذه الضريبة لتموين المطاعم المدرسية