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أزيد من 20 ألف طالب جديد مسجل بجامعة التكوين المتواصل

  22 سبتمبر 2017 - 10:39   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
أزيد من 20 ألف طالب جديد مسجل بجامعة التكوين المتواصل

فاق عدد الطلبة الجدد المسجلين عبر مختلف مراكز جامعة التكوين المتواصل تحسبا للموسم الجامعي الجديد (2017 /2018 ) عتبة 20 ألف طالب حتى قبل انتهاء فترة التسجيلات المحددة نهاية الشهر الجاري، حسبما أكدته أمس الأستاذة بولحية سعاد نائب مدير الجامعة مكلفة بالدراسات و البيداغوجيا

وأوضحت الأستاذة بولحية عشية انطلاق الدراسة بمراكز جامعة التعليم المتواصل أن مراكز ولايات الوسط تعرف اقبالا كبيرا من قبل الطلبة، تحسبا للموسم الجامعي الجديد، و الذي سخرت لإنجاحه كافة الوسائل و الإمكانات اللازمة و بالنسبة لموعد انطلاق الدراسة فقد حدد بـتاريخ 23 من شهر سبتمبر الجاري قالت "تم الحرص على انطلاق الدراسة مبكرا من أجل استكمال الحجم الساعي للدروس في الآجال المحددة"و كانت التسجيلات قد انطلقت بالنسبة للطلبة الراغبين في الالتحاق بهذا النمط الجامعي  شهر جويلية المنصرم من خلال القاعدة الالكترونية لجامعة التكوين المتواصل . و تبقى التسجيلات مستمرة في بعض التخصصات و الشعب، كما تقول المتحدثة و كشفت عن عدد الطلبة الجدد  المسجلين و الذي فاق و إلى غاية يومنا هذا عتبة 20.000 طالب. و قد وصلت بذلك مراكز الوسط إلى ما يشبه حالة استنفاذ طاقة استيعابها، مرشحة ارتفاع هذا الرقم في ظل تواصل التسجيلات في بعض التخصصات

و ذكرت المسؤولة ان التسجيلات لازالت ممكنة بالنسبة للراغبين للترشح لنيل شهادة الدخول لجامعة التكوين المتواصل (بكالوريا 2018) و على الراغبين في التسجيل شعبة آداب و فلسفة -علوم تجريبية -تسيير و اقتصاد للموسم الدراسي(2018/2017 ) و الذين لم يسبق لهم التسجيل الالكتروني عبر موقع    https://2017.ufc.dz  ان يكملوا التسجيل  لأنه اجباري و ضروري للتسجيل في الموسم الجامعي الجديد.كما يتعين على  المترشحين الذين سجلوا الكترونيا في هذه السنة و السنة الماضية و طلبة السنة الأولى و الثانية و الثالثة  التوجه للتسجيل النهائي بالمركز الجامعي، و قد حدد لذلك أخر اجل بتاريخ  30  سبتمبر الجاري و لا يمكن التسجيل بعد هذه الآجال .للتذكير فان عدد الطلبة المسجلين في الجامعة بلغ خلال الموسم المنصرم 125 الف طالب مسجلين للحصول على شهادات دراسة جامعية تطبيقية، إضافة إلى 37 الف طالب مسجل في نظام التكوين عن بعد ناهيك عن أنماط تكوينية أخرى تخص عمال الوظيف العمومي ، في حين ان اكبر شريحة مهنية استفادت من تكوين جامعة التكوين المتواصل كانت من قطاع التربية بنحو يزيد عن 68 الف أستاذ تم تكوينهم السنة الماضية.وتتواجد جامعة التكوين المتواصل عبر جميع ولايات الوطن من خلال 53 مركز جامعي و 11 ملحقة ، و تضمن التكوين لأزيد من 126.000 طالبي إضافة إلى اتفاقيات تكوين تخص المنتسبين للإدارات و المؤسسات العمومية .و عملت جامعة التكوين المتواصل على توسيع مجالات الشراكة و الاتفاقيات في هذا المجال خلال موسم 2016/2017 ليصل مجموع تلك الاتفاقيات إلى 100 اتفاقية

 

 

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