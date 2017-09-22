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مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة تسجل فائض بـ20 ألف سرير

  22 سبتمبر 2017 - 13:37   قرئ 1 مرة   0 تعليق   الوطني
مديرية الخدمات الجامعية بقسنطينة تسجل فائض بـ20 ألف سرير

يبدو وأن مشكل تدني الخدمات بالإقامات الجامعية على مستوى ولاية قسنطينة وكذا نقص هياكل الاستقبال سيتم تطليقه نهائيا على الأقل خلال العقد المقبل، بعد أن بلغ عدد الإقامات الجامعية الموضوعة تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية ومعها مسؤولي جامعات قسنطينة الأربع، 24 إقامة، 14 منها للإناث و10 للذكور، في مقابل تواصل عمليات الانجاز بورشات بناء 6 أخرى.

 وأصبحت مع بداية الدخول الجامعي الجديد هياكل استقبال وإيواء الطلبة على مستوى ولاية قسنطينة توفر أزيد من 52 ألف سرير في وقت لم يتعدى عدد الطلبة المقيمين ومن الجنسين سوى 32 ألف، ما يعني  تسجيل فائض في الآسرة وصل إلى حدود رقم 20 ألف سرير، وهو رقم كبير يسمح بالقضاء نهائيا على مشكل الاكتظاظ في غرف الطلبة خاصة وأن معدل شغل 5 طلبة لغرفة واحدة كان السمة الأبرز في مواسم سابقة، وشكل صداعا كبيرا لكامل الأسرة الجامعية وخاصة بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها عديد الاقامات الجامعية نتيجة تضاعف عدد المقيمين داخل غرفة واحدة وكذا النقائص التي تصاحب الحياة "جانب الظل" في حياة الطالب الجامعي المقيم، على غرار غياب التدفئة والتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وهي النقائص التي وعدت وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للخدمات الجامعية بالتخلص منها نهائيا بعد أن خصصت مبلغ مقداره 700 مليون سنتيم لكل إقامة خلال العطلة الصيفية الأخيرة وجه لتهيئة جميع المرافق وترميم بعض الأجزاء منها، مع صيانة خزانات المياه التي تعوّض غياب المياه لمدة أقصاها 3 أيام. إلى ذلك وبالإضافة للإقامات الجاري انجازها، فقد كشف المسؤول على متابعة ملف مديريات الخدمات الجماعية بولاية قسنطينة أن الإقامة الجامعية المخصصة للذكور بالخروب المغلقة منذ مدة بغرض إخضاعها لعمليات ترميم وتهيئة ستظل مغلقة هذا الموسم ليس بسبب تأخر عمليات إعادة تأهيلها ولكن بسبب الفائض المسجل في عدد لآسرة والهياكل ما يجعل أمر إعادة وضعها حيز الخدمة غير وارد على الأقل هذا الموسم الجامعي.

 

كريم – ك

 

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