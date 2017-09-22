انتهاء أشغال إعادة ترميم 10 اقامات جامعية بتيزي وزو منتصف أكتوبر

من المرتقب أن يتم الانتهاء رسميا من أشغال إعادة ترميم 10 إقامات جامعية في 15 أكتوبر القادم، وذلك حسبما أكده مدير التجهيزات العمومية خلال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، المخصصة للدخول المدرسي، الدخول الجامعي وكذا التكوين والتعليم المهنيين مع المصادقة على الميزانية الاولية لسنة 2018

و أضاف ذات المسؤول أن الاشغال التي أطلقت في شهر ماي المنصرم والتي تتكفل 64 مؤسسة محلية بإنجازها تقترب من نهائيتها وتقدر نسبة نقدمها حاليا 70 بالمائة. حيث أن الأحياء الجامعية المعنية بالعملية تتمثل في حسناوة 1، 2، 3 وحسناوة 4، إقامة البنات مدوحة، وادي عيسي، رحاحلية، ديدوش مراد، لابيطا وأخيرا الاقامة الجامعية بوخالفة. هذا واعترف مدير التجهيزات العمومية أن تسليم هذه الاقامات بعد شهر من الدخول الجامعي قد يتسبب في تسجيل اضطرابات تسييرية على مستوى هذه الأحياء. وذلك راجع اساسا إلى تأخر إطلاق أشغال اعادة الترميم المبرمجة منذ 2014 خصوصا بعد تجميد المشروع في الوهلة الاولى بسبب الازمة المالية، إذ أن إعادة بعث البرنامج لم يتم إلا في ماي المنصرم، إلا أن تعذر المؤسسات المكلفة الشروع في الاشغال في وسط السنة الجامعية، أجل الامر إلى غاية شهر جويلية. الوضع الذي جعل السلطات المعنية تتخذ عدو إجراءات لرفع من وتيرة الاشغال لإنهائها في أجالها المحددة وتجاوز معضلة نقص اليد العاملة بجعل رزنامة العمل ليلا ونهارا خاصة بعدما شملت العملية الاشغال الكبرى منها تجديد قنوات الصرف، التدفئة وشبكة توزيع المياه، اضافة إلى ترميم دوريات المياه والغرف.

أغيلاس ب