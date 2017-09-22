مخطط عمل الحكومة يحظى بالأغلبية المطلقة من قبل النواب وأويحيى يؤكد:

نعيش «جحيما» لكنّ الحلول موجودة

أقر الوزير الأول أحمد أويحيى بأننا «نعيش جحيما»، لكنه رافع مطولا لصالح التمويل غير التقليدي، الذي يسمح للحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في ظرف أقصاه 5 سنوات، تحت لجنة تُنشَأ بمرسوم رئاسي، تقدم تقريرها كل ثلاثة أشهر وتراقب مدى تطبيق الإصلاحات، وردّ على من اقترحوا حلولا أخرى للأزمة لا سيما من خلال تحصيل الجباية غير المدفوعة وكذا القروض، مؤكدا أنها حلول وهمية.

فصّل أويحيى على مدار ساعة وربع من الزمن في الرد على نواب البرلمان، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة المصادق عليه بالأغلبية المطلقة من قبل النواب أول أمس، ودافع بشدة عن خيار التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة، وقال إنه سيكون في ظرف 5 سنوات ليسمح بتجسيد إصلاحات اقتصادية تحت رقابة لجنة تشكل بمرسوم رئاسي بعد المصادقة على مشروع قانون القرض والنقد. وأكد الوزير الأول أن اتخاذ دول كبرى كنموذج ليس خاطئا، مؤكدا للذين ربطوا بين التمويل غير التقليدي وبين سقوط قيمة الدينار، أن الأخير غير مرتبط به ولكن بسقوط احتياطي الصرف، الذي انهار في 31 أوت الماضي إلى 103 مليار دولار وسيبلغ في شهر سبتمبر 102 مليار دينار. وأفاد الوزير الأول بأن اتخاذ 5 سنوات كفترة زمنية للتمويل غير التقليدي لا علاقة له برئاسيات 2019، وإنما حسابات اقتصادية، لأن الهدف بناء دولة لا تزول بزوال الرجال. وأكد حقيقة تصريحه بخصوص عجز الدولة عن تسديد أجور الموظفين في غضون شهر نوفمبر المقبل، بالنظر إلى المعطيات التي كانت موجودة، حيث سجلت الخزينة العمومية بتاريخ 31 أوت الماضي 50 مليار دينار فقط، قبل أن ترتفع في 14 سبتمبر إلى 360 مليار دينار، مؤكدا أن البلد يحتاج 200 مليار دينار شهريا لتسييره. كما أكد أن الحديث عن تخلي الدولة عن الدعم العمومي كلام غير صحيح ولن يكون في سنة 2018 ولا حتى قبل استكمال الدراسة الخاصة بهذا الملف.

لدينا 1200 مليار دينار جباية غير محصلة نخوض معركة لاسترجاعها

أفاد أويحيى بأن الحل الذي اقترحته أحزاب سياسية أخرى، يتقدمها حزب العمال وجبهة المستقبل والأحرار، والخاص باسترجاع الأموال العمومية غير المحصلة، كالجباية وأموال السوق الموازية والقروض البنكية التي مُنحت للخواص، مقدما تفاصيل دقيقة بهذا الخصوص. فذكر أن الحكومة السابقة لم تقدم توضيحات بخصوص الجباية غير المحصلة، حيث أن الأمر لا يتعلق بـ12 ألف مليار دينار، وإنما بـ 2500 مليار دينار، بعدما سقط منها 7 آلاف مليار دينار بالتقادم و1700 مليار دينار جباية خاصة بالمؤسسات العمومية، من بينها مؤسسات أُغلقت. وأكد أنّ 2500 مليار دينار المتبقية تسعى الدولة لتحصيل بعض منها موضوع طعن من قبل أصحابها وأخرى نخوض معركة لاستعادتها. وبخصوص القروض البنكية الممنوحة للخواص، قال أويحيى إن وزير المالية السابق قدم رقما خاطئا وهو 8 آلاف مليار دينار، وأن الأمر يتعلق بنحو 11 بالمائة فقط غير مدفوعة وليس 90 بالمائة، أي ما يعادل 800 مليار دينار، وهو رقم قدمه رئيس جمعية البنوك للحكومة مؤخرا، لافتا إلى أن أصحاب هذه القروض مؤسسات عمومية وخواص في إطار مشاريع «أونساج»، مؤكدا عدم وجود أموال تخلت عنها البنوك. كما أكد أويحيى أن صندوق دعم الاستثمار لن يدعم سوى المشاريع العمومية مثلما سبق له أن دعم الطريق السيار، مشيرا إلى أن تمويل مساكن «عدل» سيكون من البنوك العمومية التي وقعت اتفاقات مع الوكالة إضافة إلى تمويل آخر من الخزينة العمومية رغم الظروف القاسية.

الصيرفة الإسلامية ستدخل بنكين عموميين قبل نهاية السنة

أبرز أويحيى أن الصيرفة الإسلامية ستدخل البنوك العمومية قبل نهاية السنة، في انتظار تعميمها على باقي البنوك العمومية وعددها أربعة، موضحا أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 سوف يتضمن بندا يسمح للخزينة العمومية بإدخال الصكوك الخاصة بالصيرفة الإسلامية، معتبرا أن ذلك إضافة للشبكة المالية الجزائرية، يهدف إلى إقناع الناشطين في الاقتصاد الموازي بدخول المنظومة المالية. وبهذا الخصوص، نفى الوزير الأول أن يكون المال الدائر في السوق الموازية «كنزا» يمكنه حل المشكل الاقتصادي للبلاد، مبرزا أنه قد تلقى تقريرا مؤخرا قدّر قيمة المال الموجود في الجزائر بـ14 ألف و500 مليار دينار في البنوك والخزينة العمومية، من بينها 2700 مليار دينار في الاقتصاد الموازي، مؤكدا أن الصيرفة الإسلامية يمكن أن تكون حلا للذين لديهم مشكل عقابي بالإضافة إلى مجهودات لمحاربة التهريب والاقتصاد الموازي.

ننتظر ردود المتأخرين عن إنجاز المشاريع على إعذاراتنا نهاية الشهر

أوضح خليفة عبد المجيد تبون أن الدولة لا تمتلك الأرقام الحقيقية بخصوص ديونها لدى الخواص، وهي في انتظار ردودهم على الإعذارات التي وُجهت إليهم شهر جويلية الفارط في 30 سبتمبر الجاري، لكنها أيضا مسؤولة أمامهم لأنها لم تدفع مستحقاتهم، هذا الأمر أكد أنه سيتم تطهيره في ميزانية التجهيز لسنة 2018 التي سترتفع وفقا لتصريحاته لهذا السبب وكذا بسبب الرفع من قيمة القروض التنموية البلدية وكذا قروض صناديق الهضاب والجنوب وتطهير ديون صندوق التقاعد لدى الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن ميزانية التجهيز ستنخفض في 2019 لأن الدولة تكون قد حققت توازناتها المالية.

وتيرة النمو انخفضت لكن الاستثمار حقق نتائج هائلة منذ سنة 2000

ذكر أحمد أويحيى أن وتيرة النمو قد انخفضت سنة 2016 إلى 3.3 بالمائة مقارنة بـ2015 أين سجلت 3.7 بالمائة، بسبب توقيف المشاريع، لكنه دافع بالمقابل عن نتائج المجهودات المبذولة في سبيل تنويع الاقتصاد، حيث ذكر أن الفلاحة تمثل 12.2 بالمائة من الناتج الخام، فيما تمثل الخدمات 27.7 بالمائة والصناعة 5.6 بالمائة، معترفا بأنها تبقى ضعيفة بسبب ما حدث سنوات التسعينات، مؤكدا أن التحدي يحتاج ربح معركة النوعية والمنافسة. وانتقد سياسة التبليغ العمومية للرأي العام، وقال إنها ضعيفة، قبل أن يبرز أنّ عدد المشاريع الاقتصادية التي دخلت حيّز العمل قد بلغ 50800 مشروع خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2016، وأنها تمكنت من خلق 527 ألف منصب شغل، وفي سنة 2016 فقط سُجل 1557 استثمار اقتصادي، مما جعل الحكومة تتمسك بخيار دعم الاستثمار ورفع العراقيل الخاصة بالعقار ولامركزية القرار، لأنها تؤمن بأن الخسارة المتمثلة في الامتيازات الممنوحة ستكون أرباحا مضاعفة 10 مرات على سنوات. وقدم أرقاما في قطاع السياحة، فأوضح أنه قاطرة الاقتصاد ومكّن منذ سنة 2011 إلى جوان 2017 من فتح 365 فندق خاص بـ30 ألف و500 سرير، و5 فنادق عمومية كبرى بحجم 2000 سرير، وحاليا هناك 583 فندق في طور الإنجاز بسعة إجمالية تبلغ 75 ألف سرير، مؤكدا أن تطوير السياحة بحاجة إلى رفع الحس المدني وإعادة الأمن إلى الشارع والعودة إلى تقاليد الشعب الجزائري المتحضر والعريق. كما انتقد أداء الوكالات السياحية التي قال إنها تُخرج الجزائريين أكثر مما تجلب السواح، لافتا إلى إمكانية رفع قيمة الضريبة لترشيد استهلاك الجزائريين وتقليص ظاهرة السياحة نحو الخارج.

حكيمة ذهبي