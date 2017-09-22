اعتبر «العمال» و»الأفافاس» حلفاء مقترحاتهم يُؤخذ بها

أويحيى «يتفنن» في إفراغ «عصارة» الصمت ويقصف المعارضة

أفرغ الوزير الأول أحمد أويحيى «عصارة» أربع سنوات من «الصبر»، وهو الذي استعاد منصبه «السياسي»، ليرد على شخصيات وأحزاب سياسية «معارضة» هاجمت ما ردده مرارا على مسامع النواب أول أمس، «النظام»، وكشف تصورات الأخير بشأن تصنيفات الخارطة السياسية بين معارضة «حقيقية» وأخرى «غير متحضرة» وبين أحزاب حليفة للرئيس.

استغل أحمد أويحيى العائد إلى قصر الدكتور سعدان، في ظل أزمة اقتصادية وبوادر تحضيرات للانتخابات الرئاسية 2019، منبر البرلمان وهو يرد على تدخلات النواب التي جرت على مدار ثلاثة أيام في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، ليرد على الخطابات السياسية لشخصيات تدور على «تماس الإحماء» تحسبا لرئاسيات 2019. ودشن أويحيى خطابه الناري، بتوضيح تصورات الحكومة للأغلبية الرئاسية، فغازل حزب جبهة التحرير الوطني ووصفه بـ»جزء من تاريخ الجزائر يترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي تطبق الحكومة برنامجه»، ثم تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية اللذين قال إنهما «جزء من الأغلبية الرئاسية»، كما استمال كتلة الأحرار وحزب الكرامة وقال إنهما شركاء الحكومة، واعتبر أن هذه الأغلبية قوية في خدمة الجزائر وبرنامج الرئيس. انتقل الوزير الأول بالحديث إلى المعارضة، فقسمها إلى معارضة متحضرة وأخرى غير متحضرة، أما المتحضرة فقال إنه يحييها على مواقفها ويعتز بوجودها وسيأخذ في الحسبان ما جاء في تدخلاتها ومقترحاتها، الواضح أنه كان يقصد حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية. أما المعارضة غير المتحضرة فحاول أويحيى مرارا توضيح معالمها، على أنها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، فذكر أن «محترفيها وصفوا النظام بأشد العبارات... نظام مافياوي والدولة البلطجية»، وهي عبارات استخدمها نواب الأرسيدي في مداخلاتهم خلال مناقشة المخطط. وتابع يوضح: «الشعب لا ينسى غياب هذه الجماعة عندما كانت المعركة معركة ديمقراطية، رفضوا الجلوس إلى الحوار مع بعض، هؤلاء البعض جعلوا منهم حلفاءهم اليوم... وقد غابوا حتى عند دسترة اللغة الأمازيغية، الشعب يشاهدكم ويرى كيف يهجركم مناضلوكم بسبب التشدد الذي لا معنى له». ثم انتقل إلى حركة مجتمع السلم التي قال إنها «جماعة ابتعدت عن مسيرة المرحوم الوطني القائد الذي فضل الجزائر على مصالحه الشخصية، صاحب مقولة الجزائر بلد الجميع يبنيها الجميع... أتكلم عن الراحل محفوظ نحناح». وهاجم أويحيى تيار المعارضة الراديكالية داخل «حمس»، الذي يقوده رئيسها السابق عبد الرزاق مقري، فقال إنه «لا يعرف إن كان يريد ثورة أو حوارا أو مشاركة»، مضيفا: «اتهمونا بالفشل لكنهم يسقطون في أول محطة انتخابية». ولم يُغفل أويحيى التفصيل في الرد السياسي على المتدخلين، والتطرق إلى شخصيات غير ممثلة في البرلمان، وهي رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس ووزير التجارة السابق المترشح السابق لرئاسيات 1995 نور الدين بوكروح. فقال عن الأول إنه «ظل طوال سنتين يتلذذ بالقول إن النظام انتهت أمواله ولن يستطيع شراء السلم الاجتماعي»، وشبهه بـ»الذئب الذي ينتظر تحت الشجرة متى تسقط الباكورة»، وقال إنه «اليوم ينتقد الحلول التي أتى بها النظام للأزمة الاقتصادية لأنه أقلقه». ثم نزل عند بوكروح، صاحب دعوة الجيش إلى التدخل لإحداث «انقلاب» على الرئيس بوتفليقة، فقال عنه: «يظهر مثل كسوف الشمس... مؤخرا ينادي بثورة شعبية، هذا الشعب الذي لن يسمع له وهو الذي كان يصفه بـ «الغاشي»، وينتظر من النظام أن يعاقبه حتى يجعل منه زعيما»، وختم بالقول: «النظام ماهوش سامع بيه». واستطرد أحمد أويحيى، في تعداد إنجازات الرئيس بوتفليقة، فقال إن «الفشل الذي يتحدثون عنه هو عودة السلم إلى البلاد والبسمة على وجوه أبناء الجزائر»، وتحدث بلغة الأرقام فقال: «الفشل هو 9 ملايين تلميذ يتمدرسون، مليون و700 طالب جامعي، 400 مركز تكوين مهني جديد، 100 مستشفى جديد وألف مرفق صحي، 3 ملايين و700 ألف مسكن جديد، 5 ملايين منزل مزود بالكهرباء وقرابة 4 ملايين أخرى موصولة بشبكة الغاز الطبيعي».

حكيمة ذهبي