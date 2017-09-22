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أويحيى يدافع عن بن غبريت ويستنكر التشكيك في عقيدتها

حذّف البسملة «خطا مطبعي» تحوّل إلى قضية سياسية

  22 سبتمبر 2017 - 17:55   قرئ 47 مرة   0 تعليق   الوطني
حذّف البسملة «خطا مطبعي» تحوّل إلى قضية سياسية

ألجم الوزير الأول أحمد أويحي كل المتهجمين على وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بسبب قضية حذف البسملة من الكتب المدرسية التي استغلها هؤلاء ليس بنية الانتقاد البناء وإنما محاولة منهم لزرع البلبلة في القطاع وإفشال إصلاح المنظومة التربوية مؤكدا أن حذف البسملة سببه «خطا مطبعي» ولم يكن مقصودا من طرف لجنة معدي الكتب المدرسية، مضيفا أنه من غير المعقول التشكيك في عقيدة الوزيرة وأن «من كان يكفر الناس ويصفهم بالطغاة هم الإرهابيين». 

أكد أحمد أويحيى عقب مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة أن غياب البسملة في الكتب المدرسية تحولت إلى قضية سياسية استغلتها بعض الأطراف لخدمة مصالحها الضيقة، مضيفا أن حذف البسملة من الكتب المدرسية لم يكن مقصودا وإنما وقع بسبب «خطأ مطبعي» وتابع أويحيى -في سياق حديثه- أن أصل المشكل في قطاع التربية يتمثل في  نوعية تدريس 09 ملايين تلميذ، والاستجابة للنقائص الموجودة في المدارس. كما استنكر الوزير الأول محاولة بعض الاطراف التشكيك في عقيدة الوزيرة، مؤكدا أن هذه التصرفات المتمثلة في تكفير الأشخاص ووصفهم بالطغاة كانت تنبع من الجماعات الإرهابية خلال فترة التسعينيات، موضحا خلال كلمته التي ألقاها تحت قبة البرلمان أن قطاع التربية بحاجة إلى معالجة حقيقية للنقائص التي يشهدها لا سيما تلك المتعلقة بالوسائل المادية و البشرية حيث سجلت الوزارة 1282 أستاذ غائب و6500 كتاب مدرسي لم يوزع و5400 مطعم مدرسي لم يفتح أبوابه للتلاميذ منذ انطلاق الموسم الدراسي، وفيما يتعلق بمسألة الاكتظاظ داخل الأقسام، أوضحت وزيرة التربية الوطنية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة التي تخص أساسا المدن الكبرى على غرار وهران، الجزائر شرق وبومرداس، مشيرة إلى أن  5.67 بالمائة من المدارس فقط من الأقسام البيداغوجية تشهد اكتظاظا، و ذلك راجع لعدة أسباب لاسيما تحويل التلاميذ إلى هياكل تربوية جديدة نتيجة عمليات إعادة الإسكان الأخيرة، وبعد التذكير بمجانية الكتاب والمطعم المدرسي لصالح نحو 3 ملايين تلميذ، قالت إنه تم هذه السنة منح أدوات مدرسية مجانا لنحو 1.3 مليون تلميذ، مشيرة إلى تقديم المنحة المدرسية التي تقدر ب3000 دينار لصالح 2.8 مليون تلميذ معوز. 

نبيل شعبان 

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