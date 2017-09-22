استمرار الحملة الشرسة للإطاحة بوزيرة التربية

التأويلات «الخاطئة» للمادة 46 من قرار تنظيم قطاع التربية «تثير الفتنة»

تتواصل الحملة الشرسة و الممنهجة للإطاحة بوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بعد قضية «حذف البسملة» وهذه المرة من خلال نشر بعض الإشاعات المغرضة والتأويلات الخاطئة للمادة 46 من مشروع القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية حيث أولتها بعض الأطراف بمنع الخمار والنقاب داخل الأقسام فيما نفت أطراف أخرى ذلك نفيا مطلقا مؤكدة أن المادة تهدف إلى فرض النظام والتعرف على هوية التلاميذ.

أوضح النائب عن الاتحاد لأجل النهضة والعدالة والبناء والمكلف سابقا بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين «الانباف» مسعود عمراوي على صفحته عبر «الفايسبوك» أن المادة 46 من مشروع القرار الوزاري الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية، تهدف إلى «منع الخمار للتلميذات ، واللثام التارقي للذكور، والنقاب للأستاذات والموظفات والعاملات» مما أثار جدلا كبيرا داخل القطاع وأشعل نار الفتنة بين النقابات و جمعيات أولياء التلاميذ. وتنص المادة المذكورة بأنه..» يلزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التي تستجيب للمواصفات المطلوبة» و تضيف المادة أنه « لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات»، حيث اعتبرتها بعض النقابات بأنها لا تهدف بأي حال من الأحوال إلى المساس بالحرية الشخصية والعقائدية للتلاميذ والأساتذة وإنما الهدف منها إرساء الإنظباط وفرض النظام داخل في المدارس خاصة خلال إجراء الإمتحانات وأن اتهام الوزيرة بمحاولة منع الخمار للتلميذات مجرد إشاعات مغرضة، ولا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن بعض الاطراف تريد من خلال التأويلات ضرب استقرار القطاع وإدخاله في الصراعات الايديولوجية من أجل الاطاحة بوزيرة التربية نورية بن غبريت وإفشال إصلاحات المنظومة التربوية.

نبيل شعبان