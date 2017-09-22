مساهل التقى بنظيره المصري والتونسي بنيويورك

الجزائر تعبر عن رفضها لتعدد المبادرات حول ليبيا

عقدت في نيويورك على هامش الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة طاولة مشاورات حول ليبيا، جمعت كلا من الجزائر وتونس ومصر، استُعرضت فيها آخر مستجدات الأزمة ومساعي دول الجوار لحلها.

أجرى كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ونظيريه من مصر سامح شكري وتونس خميس الجهيناوي الخميس، بنيويورك لقاء تشاوريا في إطار المبادرة الثلاثية حول ليبيا على هامش أشغال الدورة الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وكان هذا اللقاء فرصة للوزراء الثلاثة من أجل استعراض آخر تطورات الوضع في ليبيا، لا سيما على ضوء الاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي انعقد يوم الأربعاء 20 سبتمبر، والذي شارك فيه المسؤولون أنفسهم، وعبر الوزراء عن رفضهم لتعدد المبادرات بخصوص ليبيا، مؤكدين من جديد على دعمهم لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص غسان سلامة، كما جدد المسؤولون الثلاثة التزامهم بمواصلة التشاور والتنسيق لمرافقة الليبيين في مسعاهم الرامي إلى التوصل إلى حل نهائي يحفظ سيادة وسلامة هذا البلد الشقيق. تتعرض الأزمة الليبية في الفترة الحالية لعدة انتكاسات بسبب تعدد المبادرات والتشويش الذي يمارس عليها، حيث كانت الجزائر طلبت في وقت سابق من الأمم المتحدة الضغط على بعض الأطراف التي لا يروق لها انتهاء الأزمة في هذا البلد الجار الذي يشهد انفلاتا أمنيا خطيرا ألقى بظلاله على كامل منطقة المغرب والساحل، وفتح المجال واسعا لتدخلات أجنبية وسرية وعلنية، وأعطى مجالات لتحرك الجماعات الإرهابية وعصابات تهريب السلاح والمخدرات والبشر وغيرهم من تجار الممنوعات، وخير دليل على هذا كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد أحمد المسماري مؤخرا، عن توقف الحوار بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر، بعد لقاء باريس في يوليو الماضي، علما أن هذين الرجلين الأول منهما ذو اتجاه سياسي والثاني اتجاهه عسكري، وهما طرفان هامان في حل الأزمة، وذهب إلى أبعد من ذلك بالقول إن المبادرات التي تطرح في كل وقت لإجراء حوار بين الأطراف الليبية لم تتطور. يشار إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا زار في أولى خرجاته الجزائر شهر أوت الماضي، في إطار مواصلة التشاور والاتصالات المنتظمة بين الجزائر والأمم المتحدة حول الملف الليبي، على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها البلد والجهود المبذولة في إطار تطبيق الحل السياسي الذي بادرت به الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى الحفاظ على سيادتها وسلامتها الترابية ووحدتها وتلاحم شعبها

زين الدين زديغة