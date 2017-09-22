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رقم قياسي سجلته الجزائر لأول مرة

450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي

  22 سبتمبر 2017 - 18:10   قرئ 84 مرة   0 تعليق   الوطني
450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي

سجلت الجزائر أعلى نسبة من حيث عدد الجزائريين الذين أدوا مناسك العمرة خلال موسم 1438/2017، حيث بلغ عدد هؤلاء سقف الـ 450 ألف، غير مبالين بالتقشف ولا الرسم المتعلق بالألفين ريال سعودي الذي فرضته المملكة على مكرري العمرة والحج.

كشفت أرقام تحصلت عليها «المحور اليومي» من القنصلية العامة الجزائرية بجدة، عن ارتفاع كبير جدا لعدد الجزائريين الذين أدوا مناسك العمرة خلال موسم 1438/2017، حيث بلغ عدد هؤلاء سقف 450 ألف مقابل 360 ألف العام الماضي، 100 ألف منهم خلال شهر رضمان فقط، لتحتل الجزائر صدارة الدول التي تنقل أكبر عدد من رعاياها لأداء هذه المناسك، عكس السنوات السابقة، وتنقل عدد معتبر من المعتمرين الجزائريين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة مع الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، في حين فضل آخرون رحلات غير مباشرة عبر تركيا والقاهرة وعمان وتونس والدوحة، بعد إغلاق المجال الجوي السعودي في وجوههم شهر رمضان الماضي، علما أن نحو 250 وكالة سياحة وأسفار معتمدة تكلفت بنقل وتأطير الجزائريين المعتمرين بالبقاع المقدسة، واحتلت الجزائر المرتبة السادسة بين الدول الإسلامية والثانية عربيا هذا الموسم من حيث عدد المعتمرين الذي ارتفع كثيرا مقارنة بالنسبة السابقة الذي بلغ فيها سقف 360 ألف معتمر، ويمكن إرجاع الأمر حسب مسؤولي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى نهاية أشغال التوسعة في الحرم المكي، وكذا عدم تأثير رسم الـ 2000 ريال سعودي على رغبة الجزائريين في أداء العمرة. من جهة أخرى، ينتظر أن تعلن السلطات السعودية عن تاريخ فتح موسم العمرة لعام 1439/2018، بعد أسابيع من إغلاق موسم الحج واستكمال عملية خروج كل حجاج الدول الإسلامية المستمرة، في انتظار إعلان الديوان الوطني للحج والعمرة عن دفتر الشروط لوكالات السفر الخاص بتنظيم العمرة وتأطير المعتمرين الجزائريين، حسب التنظيم المعمول به.  

زين الدين. ز

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