حسب تقرير معهد «غلوب» الأمني الأمريكي

المهندسون الجزائريون في صيانة الطائرات الأفضل عالميا

صنف تقرير أمريكي قام بإعداده مختصون من قوات الجوية الأمريكية مهندسي صيانة طائرات سلاح الجو الجزائري من بين الأفضل في العالم، وأضاف التقرير أن قدرة الخبراء الجزائريين أثارت إعجاب كبار قادة سلاح الجو في العالم، مستدلا باكتشاف هؤلاء الخبراء عيوبا خفية بإحدى الطائرات الحربية الروسية قبل نظرائهم الروسيين.

أوضح تقرير صادر عن معهد «غلوب» الأمني الأمريكي قام بإعداده مختصون من قوات الجوية الأمريكية، أن مهندسي صيانة طائرات سلاح الجو الجزائري من بين أفضل مهندسي صيانة الطائرات الحربية في العالم، وجاء في التقرير ذاته أن مهندسي صيانة الطائرات الجزائريين كانوا قد اكتشفوا عيوبا خفية في إحدى الطائرات الروسية، وذكر المصدر نفسه أن قدرة الخبراء الجزائريين أثارت إعجاب كبار قادة سلاح الجو في العالم، بعد نشر تفاصيل عيوب طائرات حربية روسية الصنع من نوع «ميغ 29». كشف التقرير ذاته الذي نُشر بتاريخ 17 سبتمبر 2017 بمعهد «غلوب» الأمني الأمريكي، عن مدى تطور الخبراء الجزائريين في مجال صيانة الطائرات ،والذي يعود إلى درجة كفاءاتهم عبر التكوين المستمر. من جهتها أشادت المجلة العسكرية الأمريكية «ناشيونال إنتريست» بقدرة المهندسين الجزائريين على كشف عيوب الطائرة الحربية الروسية الصنع «ميغ 29» بشكل مبكر حتى قبل الخبراء الروس. كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد تنبهت في وقت مبكر للعيوب الخطيرة في طائرة «ميغ 29» الروسية وأعادتها إلى روسيا، والتي رفضتها الجزائر وقامت بإرجاع 34 مقاتلة حربية. وكانت روسيا سلمت الجزائر 14 طائرة مطاردة من نوع «ميغ 29» بين سنتي 2006 و2007 بقيمة 1.28 مليار دولار، وشملت صفقة 2006 التي أبرمها البلدان 36 طائرة «ميغ ـ 29 س م ت» و28 طائرة «سوخوي ـ30 م ك آ» و16 طائرة «ياك ـ 130» الحربية للتدريب وعشرات الدبابات من طراز «تي ـ 90 س» العصرية، وقدرت الصفقة بـ 7.4 ملايير دولار.

بوعلام حمدوش