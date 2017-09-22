توقعات بجني 900 ألف قنطار من البطاطا بمستغانم

شريط الاخبار
نعيش «جحيما» لكنّ الحلول موجودة ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء! ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف 450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول وزارة التعليم العالي تفرج عن رزنامة العطل الجامعية إعادة بعث 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الـ أل بي أ كانت مجمّدة ولاية تلمسان تخصص 219 حافلة طاطا مهترئة للنقل المدرسي وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الجدد وتمدد فترة التسجيلات
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. توقعات بجني 900 ألف قنطار من البطاطا بمستغانم

على مساحة 3550 هكتار

توقعات بجني 900 ألف قنطار من البطاطا بمستغانم

  22 سبتمبر 2017 - 18:13   قرئ 30 مرة   0 تعليق   الوطني
توقعات بجني 900 ألف قنطار من البطاطا بمستغانم

يتوقع بولاية مستغانم تحقيق قفزة نوعية في إنتاج مادة البطاطا، بحيث سيتجاوز الإنتاج 900 ألف قنطار أي بمعدل 240 قنطار في الهكتار الواحد على مساحة 3550 هكتار، وتسعى المصالح الفلاحية إلى بلوغ ما يزيد عن 4 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي القادم.

كشفت رئيسة مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية، عن أنه تم الشروع منتصف أوت المنصرم، في عملية الغرس بكل من مناطق عين تادلس وبوقيراط وخير الدين، عين النويصي، ماسرى والطواهرية، بعد الانتهاء من تحضير التربة واقتناء الفلاحين للأسمدة الكيماوية، من ممونين بدعم 20 بالمائة من الدولة، وأضافت المسؤولة ذاتها أنه تم استعمال البذور المحلية في عملية الغرس والتي كانت متوفرة لدى الفلاحين، وقدّمت لرؤساء التقسيمات الفلاحية تعليمات لمرافقة الفلاحين وتكثيف عمليات الإرشاد والمتابعة للتحكم في المسار التقني واستعمال التقنيات الحديثة والأسمدة المدعمة والاستخدام العقلاني للسقي الفلاحي المحوري وبالتقطير، وأشارت المسؤولة نفسها إلى أنه تم تحقيق إنتاج ناهز الـ 944 ألف قنطار من البطاطس خلال الموسم المنصرم على مساحة 3775 هكتار. جدير بالذكر، أنه ينشط على مستوى ولاية مستغانم 4500 فلاح مختص في زراعة البطاطا على مساحة تفوق 16 ألف هكتار، وحققت مستغانم إنتاجا يتجاوز 3 ملايين و340 ألف قنطار من البطاطس الموسمية خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، بزيادة تتجاوز الـ 681 ألف قنطار مقارنة بالموسم المنصرم، وتم تسجيل هذا الإنتاج على مساحة إجمالية في حدود الـ 9942 هكتار، مما سمح بتحقيق مردود يعادل 336 قنطار في الهكتار الواحد، وتحتل الولاية المرتبة الرابعة وطنيا في هذا المنتوج بعد كل من الوادي، عين الدفلى، معسكر، ورغم هذا يبقى المواطن المستغانمي يشتري هذه المادة بـ 70 دج، وهو ما يثير استياء العديد من المواطنين.

  
ز. أمينة
 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات