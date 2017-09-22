على مساحة 3550 هكتار

توقعات بجني 900 ألف قنطار من البطاطا بمستغانم

يتوقع بولاية مستغانم تحقيق قفزة نوعية في إنتاج مادة البطاطا، بحيث سيتجاوز الإنتاج 900 ألف قنطار أي بمعدل 240 قنطار في الهكتار الواحد على مساحة 3550 هكتار، وتسعى المصالح الفلاحية إلى بلوغ ما يزيد عن 4 ملايين قنطار خلال الموسم الفلاحي القادم.

كشفت رئيسة مصلحة الإنتاج والدعم التقني بمديرية المصالح الفلاحية، عن أنه تم الشروع منتصف أوت المنصرم، في عملية الغرس بكل من مناطق عين تادلس وبوقيراط وخير الدين، عين النويصي، ماسرى والطواهرية، بعد الانتهاء من تحضير التربة واقتناء الفلاحين للأسمدة الكيماوية، من ممونين بدعم 20 بالمائة من الدولة، وأضافت المسؤولة ذاتها أنه تم استعمال البذور المحلية في عملية الغرس والتي كانت متوفرة لدى الفلاحين، وقدّمت لرؤساء التقسيمات الفلاحية تعليمات لمرافقة الفلاحين وتكثيف عمليات الإرشاد والمتابعة للتحكم في المسار التقني واستعمال التقنيات الحديثة والأسمدة المدعمة والاستخدام العقلاني للسقي الفلاحي المحوري وبالتقطير، وأشارت المسؤولة نفسها إلى أنه تم تحقيق إنتاج ناهز الـ 944 ألف قنطار من البطاطس خلال الموسم المنصرم على مساحة 3775 هكتار. جدير بالذكر، أنه ينشط على مستوى ولاية مستغانم 4500 فلاح مختص في زراعة البطاطا على مساحة تفوق 16 ألف هكتار، وحققت مستغانم إنتاجا يتجاوز 3 ملايين و340 ألف قنطار من البطاطس الموسمية خلال الموسم الفلاحي 2016-2017، بزيادة تتجاوز الـ 681 ألف قنطار مقارنة بالموسم المنصرم، وتم تسجيل هذا الإنتاج على مساحة إجمالية في حدود الـ 9942 هكتار، مما سمح بتحقيق مردود يعادل 336 قنطار في الهكتار الواحد، وتحتل الولاية المرتبة الرابعة وطنيا في هذا المنتوج بعد كل من الوادي، عين الدفلى، معسكر، ورغم هذا يبقى المواطن المستغانمي يشتري هذه المادة بـ 70 دج، وهو ما يثير استياء العديد من المواطنين.