مساهـل يشارك في أشغال مجموعة الصين + 77 بنيويورك

شارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أمس بنيويورك في أشغال الاجتماع ال41 لوزراء الخارجية لمجموعة 77+الصين المخصصة للاحتفال بالذكرى الخمسين لميثاق الجزائري تحت عنوان"دور مجموعة ال77 في تنفيذ أجندة 2030 من أجل التنمية"

وأبدى مساهل خلال مداخلته في الاجتماع المنعقد على هامش أشغال الدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة ارتياحه لموضوع الاجتماع مذكرا باللقاء الوزاري للمجموعة منذ 50 سنة بالجزائر العاصمة في 10 أكتوبر 1967 برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي كان وزيرا للخارجية آنذاك،حيث أشار إلى أن"الرئيس بوتفليقة وجه النقاش من بداية الأشغال"مضيفا "أن الاجتماع يجب أن يفضي إلى ميثاق للحقوق الاقتصادية لبلدان العالم الثالث" واستطرد بالقول"لقد تمكن الميثاق مع مرور السنوات من بناء مجموعة ال77 كمؤشر بقدوم نظام اقتصادي دولي عادل وحامل لتعددية قطبية مجددة وجديدة، كما سمح ببناء المشاريع الريادية من اجل التنمية والرفاهية التي تهدف إلى دعم جهود الدول النامية في سبيل التطور والاندماج في الاقتصاد العالمي"

وبالتطرق إلى أهداف ودور مجموعة ال77ي ذكر وزير الخارجية أن هذه الأخيرة التي تشكل "آلية إستراتيجية للتضامن وتعزيز الاستقلال الجماعي لدول الجنوبي واستطاعت فرض نفسها ليس فقط كطرف هام في التعاون جنوب-جنوب بل أضحت صوتا مسموعا لتطلعات ومطالب شعوبنا في المفاوضات حول المسائل الاقتصادية الدولية الكبرى" وعلاوة على التذكير ب"أهمية"ميثاق الجزائر الذي يمثل"أول أرضية شاملة لعمل"للمجموعة اعتبر مساهل"المبادئ الأساسية لمجموعة ال77 والأهداف المسطرة منذ إنشائها لازالت قائمة رغم التحولات العميقة التي عرفتها الساحة الدولية" وبعد أن تطرق مساهل لهذه التحولات أشار إلى أن الذكرى الخمسين جاءت في سياق سياسي واقتصادي دولي"صعب"كان سببا في"تفاقم اللامساواة التي خلقتها العولمة" أما فيما يتعلق بأجندة 2063 اعتبر أهدافها الـ17 ، إضافة إلى برنامج عمل أديس أبابا حول التمويل والتنمية يشكلان"أملا متجددا في تلاشي اللامساواة بين الشمال والجنوب والقضاء على الفقر والتنمية المستدامة الشاملة"وأضاف مساهل قائلا"لذا يجب علينا مواصلة جهودنا لتحسين الحكامة الاقتصادية العالمية وإصلاح هيكل النظام المالي الدولي"مجددا بالمناسبة"استعداد الجزائر التام بما في ذلك التزامها بمبادئ مجموعة ال77+الصيني للمساهمة في تقوية المجموعة وتعزيز عملها"