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إحصاء 75 % من المرضى مصابين بحالة توحد في 2017

  23 سبتمبر 2017 - 14:55   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الوطني
إحصاء 75 % من المرضى مصابين بحالة توحد في 2017

بلغت نسبة حالات التوحد التي تم التكفل بها على  مستوى مصلحة الأمراض النفسية والعقلية للأطفال لوهران خلال السنة الجارية 75  في المائة من مجموع الحالات النفسية التي تم استقبالها من ولايات غرب الوطن  حسبما استفيد يوم السبت لدى رئيسة هذه المصلحة.

وفي تصريح لوأج ذكرت البرفيسور صاندرا موفق على هامش لقاء تكويني جهوي حول  "الكشف عن التوحد" الذي انطلقت أشغاله بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الشبه  الطبي أن "حالات التوحد تمثل نسبة 75 في المائة من المرضى الذين تم تكفل بهم  على مستوى المصلحة ".

وأضافت الطبيبة موفق التي تعد مسؤولة عن هذا التكوين الذي يدوم يومين أن  حالات التوحد كانت تقدر ب 60 في المائة خلال السنة الماضية مبرزة أن مصلحة  الأمراض النفسية والعقلية للأطفال لوهران المستحدثة في يونيو 2015 تستقبل  المصابين بالتوحد من مختلف ولايات غرب الوطن.

ويهدف هذا اللقاء الذي استهدف الأطباء العامين والقابلات و المختصين في طب  الأطفال وأطباء نفسانيين من ولايات وهران ومعسكر وعين تموشنت وغليزان إلى  تزويدهم بالمعارف للكشف المبكر عن هذا النوع من الأمراض وفق ذات المتحدثة.

وفي هذا الشأن أكدت البرفيسور موفق أنه سيتم تنظيم هذا النوع من التكوين مرة  في كل شهر كون هذه الفئة المستهدفة من المهنيين لها علاقة مباشرة مع الطفل منذ  الشهور الأولى لولادته.

كما يهدف هذا التكوين المنظم من قبل وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات  ومديرية القطاع بالتعاون مع مستشفى الأمراض العقلية بسيدي الشحمي (وهران) الى  "وضع أرضية بيداغوجية للتكفل بحالات التوحد" حسبما ذكره المدير الولائي للصحة  والسكان.

 

وسيسمح الكشف المبكر بإحصاء الحالات و الحصول على إحصائيات دقيقة وإجراء  تحقيقات لمعرفة الأسباب كما أضاف قصاب عبد القادر مبرزا " أن عملية الكشف  ستنطلق خلال السنة القادمة بوهران و ذلك بعد تقديم كل المعارف الضرورية لمهنيي  الصحة من أطباء عامين و مختصين في طب الأطفال و نفسانيين وقابلات" . ويشرف على تأطير هذا التكوين أطباء مختصون من مستشفى الأمراض العقلية بسيدي  الشحمي.

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