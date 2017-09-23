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بعد أسبوع من تعيينه في عضويتها

سعداني ينسحب من لجنة الترشيحات

  23 سبتمبر 2017 - 18:24   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الوطني
سعداني ينسحب من لجنة الترشيحات

انسحب الأمين العام السابق للأفلان، عمار سعداني، من اللجنة الوطنية للترشيحات، التي تم تعيينه فيها من قبل الأمين العام جمال ولد عباس، بطلب منه. أفادت مصادر أفلانية، بأن سعداني الذي التحق بلجنة الترشيحات قبل أسبوع، إلى جانب وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، ووزير الفلاحة السابق عبد السلام شلغوم، وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، وزير النقل السابق والنائب البرلماني بوجمعة طلعي، وزير الشباب والرياضة السابق الهاشمي جيار، ووزير الصنـاعة السابق بدة محجوب، وكذا رئيس ديوان الوزارة الأولى سابقا كريم مصطفى رحيال، قرر الانسحاب منها طوعا، بعدما اصطدم بمشاحنات بينه وبين الأعضاء الآخرين في اللجنة، وكذا قيادة الحزب، بسبب «محاولته التعامل مع الجميع على أساس أنه ما زال أمينا عاما للحزب من خلال فرض رأيه على اللجنة». ووفقا للتسريبات ذاتها، فإن سعداني خرج من الاجتماع الذي انعقد مساء الجمعة، مخاطبا الحضور من أعضاء اللجنة «سأرحل وأترك لكم حزبكم». وكان استنجاد الأمين العام للحزب جمال ولد عباس، بسابقه عمار سعداني، يهدف في الأساس إلى تقوية الحزب لمواجهة الغريم التقليدي الأرندي الذي تجاوزه بخطوات كبيرة، لا سيما بعد النكسة التي عرفها الأفلان في تشريعيات الرابع ماي الماضي، والوضع غير المريح الذي يعيشه اليوم عشية انتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، حيث لم يستكمل قوائم الترشيحات لها قبل 24 ساعة من انتهاء مهلة إيداع الملفات، في ظل تململ وغضب قاعدي كبير ينذر بنكسة أفلانية أخرى في محليات الـ 23 نوفمبر المقبل. كان سعداني العائد إلى الأفلان، بعد استقالة لدواع صحية، منذ 22 أكتوبر 2016، مثيرا للتساؤلات بخصوص الدور الذي سيلعبه هذه المرة سواء بالنسبة للحزب أو خارجه، بعدما كان الرجل السياسي الأكثر إثارة للجدل لمدة ثلاث سنوات. 

حكيمة ذهبي  

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